Rinaldo Vuerich è il romano morto sul Monte Toc uno dei migliori piloti di parapendio d’Italia

parapendio con trent'anni di esperienza e molto conosciuto in Italia, è Rinaldo Vuerich il 55enne romano morto ieri sul Monte Toc in Veneto. Tanti i messaggi di cordoglio, stima e affetto. 🔗 Pilota dicon trent'anni di esperienza e molto conosciuto in Italia, èil 55enneieri sulToc in Veneto. Tanti i messaggi di cordoglio, stima e affetto. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco morto, la prima pagina dell'Osservatore romano - Ecco la prima pagina dell’edizione straordinaria pubblicata ieri dall’Osservatore Romano, uno dei tre organi ufficiali di comunicazione della Santa Sede assieme a Radio Vaticana e a Vatican Media. «Oggi, lunedì 21 aprile», si legge, «alle ore 7.35 il Signore ha chiamato a Sé il Santo Padre Francesco». Otto pagine listate a lutto dedicate per intero a immagini e riflessioni sul pontificato di Bergoglio. 🔗liberoquotidiano.it

Lutto a Monte Romano, Matteo Pronestino è morto a soli 40 anni: "Addio a una brava persona" - Lutto a Monte Romano. Matteo Pronestino, originario del paese, è morto a soli 40 anni dopo aver combattuto contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Conosciuto e benvoluto da tutti, si era trasferito a Oslo per motivi di lavoro ma non aveva mai dimenticato le sue radici e i suoi... 🔗viterbotoday.it

Cultura urbinate in lutto, è morto Romano Ruggeri - Urbino, 7 marzo 2025 – E’ morto il professor Romano Ruggeri, sacerdote, considerato il più grande studioso della figura di Polidoro Virgili, urbinate, figura di spicco della politica e corte di re Enrico VIII d’Inghilterra nel 1500. A dare l’annuncio della morte di Romano Ruggeri è l’arcivescovo di Urbino, monsignor Sandro Salvucci. “I presbiteri, i diaconi dell’arcidiocesi ed i familiari annunciano con speranza cristiana che, all’età di 84 anni, si è addormentato nella pace del Signore accompagnato dalla preghiera e dai sacramenti il sacerdote don Romano Ruggeri”, dice la nota. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Rinaldo Vuerich è il romano morto sul Monte Toc, uno dei migliori piloti di parapendio d'Italia; E' Rinaldo Vuerich la vittima del tragico incidente con il parapendio sul Monte Toc: il pilota romano era conosciuto in tutta Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rinaldo Vuerich è il romano morto sul Monte Toc, uno dei migliori piloti di parapendio d’Italia - Pilota di parapendio con trent'anni di esperienza e molto conosciuto in Italia, è Rinaldo Vuerich il 55enne romano morto ieri sul Monte Toc in Veneto ... 🔗fanpage.it