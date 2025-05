Rinaldo muore mentre fa sport era tra i migliori | Fino all’ultimo respiro

mentre inseguiva il suo sogno tra le nuvole. Un uomo di 55 anni, appassionato di volo libero e veterano del parapendio, ha perso la vita in un tragico incidente durante un’escursione con alcuni amici. L’uomo, con oltre trent’anni di esperienza alle spalle, si era alzato in volo come tante altre volte, ma qualcosa è andato storto. Durante la planata, la vela si è improvvisamente chiusa, facendolo precipitare nel vuoto. Dopo l’impatto contro una sporgenza rocciosa, il corpo ha continuato la discesa, fermandosi più in basso, a circa 1.480 metri di altitudine.A dare l’allarme è stato uno dei suoi compagni, che ha assistito impotente alla caduta. Dopo essere atterrato, ha raggiunto un punto sicuro da cui ha potuto contattare i soccorsi, raccontando l’accaduto con voce ancora scossa. 🔗 Thesocialpost.it - Rinaldo muore mentre fa sport, era tra i migliori: “Fino all’ultimo respiro” È mortoinseguiva il suo sogno tra le nuvole. Un uomo di 55 anni, appassionato di volo libero e veterano del parapendio, ha perso la vita in un tragico incidente durante un’escursione con alcuni amici. L’uomo, con oltre trent’anni di esperienza alle spalle, si era alzato in volo come tante altre volte, ma qualcosa è andato storto. Durante la planata, la vela si è improvvisamente chiusa, facendolo precipitare nel vuoto. Dopo l’impatto contro una sporgenza rocciosa, il corpo ha continuato la discesa, fermandosi più in basso, a circa 1.480 metri di altitudine.A dare l’allarme è stato uno dei suoi compagni, che ha assistito impotente alla caduta. Dopo essere atterrato, ha raggiunto un punto sicuro da cui ha potuto contattare i soccorsi, raccontando l’accaduto con voce ancora scossa. 🔗 Thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano, malore mentre fa clownterapia: volontario 26enne muore al Niguarda - È morto nei giorni scorsi per un malore all’ospedale Niguarda di Milano, poco dopo aver finito di esibirsi come clown per i piccoli pazienti del nosocomio milanese. Filippo Bonacchi, 26 anni, originario di Pistoia “è mancato all’improvviso gettando i suoi ex-compagni di Corso Danza Contemporanea Paolo Grassi e i suoi docenti nello sconforto”, scrive su Facebook la coordinatrice della Civica scuola di Teatro Marinella Guatterini. 🔗lapresse.it

Malore mentre fa jogging, muore 29enne a Santeramo in Colle: "Tragedia immane" - "Una vita che vola via è sempre causa di sofferenza, perché non si è mai pronti a perdere i propri cari, ma se questo accade ad un giovane di appena 29 anni, si spezza il cuore, perché è una tragedia immane". Sono queste le parole di cordoglio che il sindaco di Santeramo in Colle, Vincenzo Casone... 🔗baritoday.it

Cade in mare mentre fa una passeggiata sugli scogli, Manola Mascia muore a 29 anni: «Si cerca l'amico che era con lei» - Si chiamava Manola Mascia, la 29enne di Cagliari trovata priva di vita nello specchio di mare dinanzi a Cala Fighera, a Cagliari. Il corpo è stato riconosciuto dai familiari. La ragazza... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rinaldo Vuerich è il romano morto sul Monte Toc, uno dei migliori piloti di parapendio d'Italia; Precipita con il parapendio sul monte Toc, muore 55enne; Venezia, schianto contro un tir al rientro dal lavoro: muore a 53 anni Roberto Rinaldo, operaio e dirigente del calcio; Muore al mare nel primo giorno di vacanza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rinaldo Vuerich è il romano morto sul Monte Toc, uno dei migliori piloti di parapendio d’Italia - Pilota di parapendio con trent'anni di esperienza e molto conosciuto in Italia, è Rinaldo Vuerich il 55enne romano morto ieri sul Monte Toc in Veneto ... 🔗fanpage.it