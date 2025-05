Rina guiderà l' ex Iacp | si apre la corsa per la presidenza del consorzio Asi

Rina sarà il nuovo amministratore unico di Arca Nord Salento. A stabilirlo, nelle scorse ore, è stata la giunta regionale, che ha formalizzato, insieme al nuovo incarico di. 🔗 Quotidianodipuglia.it - Rina guiderà l'ex Iacp: si apre la corsa per la presidenza del consorzio Asi Vittoriosarà il nuovo amministratore unico di Arca Nord Salento. A stabilirlo, nelle scorse ore, è stata la giunta regionale, che ha formalizzato, insieme al nuovo incarico di. 🔗 Quotidianodipuglia.it

