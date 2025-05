Rimini si prepara ai playoff | Buscè gestisce le energie in vista del ritorno

Rimini continua a lavorare sul campo. Mancano ancora dieci giorni per arrivare al ritorno in campo dei biancorossi nel primo turno della fase nazionale dei playoff e il rischio è quello di alzare troppo la tensione nell'attesa. A Buscè, quindi, il compito di calibrare energie fisiche e mentali dei suoi. Cosa che peraltro in questa stagione è riuscita piuttosto bene all'allenatore campano. Con un occhio attento sull'infermeria.In attesa di sapere se Gorelli potrà alzare la mano e dire presente per la gara di ritorno, Buscè deve centellinare anche le energie di Megelaitis, ma anche quelle di De Vitis. Una caviglia dolorante ha costretto a riposo nell'ultimo periodo il difensore lituano, mentre il centrale ex Pisa è uno di quelli da gestire con il contagocce tra un acciacco e l'altro.

