Rifiuti sversati nei pressi del fiume Tusciano | denunciato imprenditore a Battipaglia

imprenditore battipagliese per gravi reati ambientali. L’intervento è scattato dopo un sopralluogo lungo il. 🔗 Salernotoday.it - Rifiuti sversati nei pressi del fiume Tusciano: denunciato imprenditore a Battipaglia Un’operazione congiunta dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Capaccio-Paestum e del Nucleo Provinciale Guardie Ambientali Accademia Kronos di Salerno ha portato alla denuncia di un notobattipagliese per gravi reati ambientali. L’intervento è scattato dopo un sopralluogo lungo il. 🔗 Salernotoday.it

