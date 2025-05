Rifiuti indietro tutta | tornano i cassonetti

Rifiuti. La differenziata fa acqua e saranno installati cassonetti per multimateriale, plastica e alluminio, organico, vetro e carta. L’anticipazione della sperimentazione è stata data dall’amministratore unico di Retiambiente, Fabrizio Volpi, intervenuto nella commissione Abiente del presidente Sirio Genovesi per illustrare iniziative contro il degrado che rende la nostra città alla stregua del terzo mondo. Al tavolo anche l’assessore Moreno Lorenzini e il dirigente Giuseppe Bruschi. Numeri alla mano, Carrara è fanalino di coda in Toscana per la differenziata, con cittadini che, lo stesso Volpi ha definito ‘spesso in buona fede’ o male informati. Ancora incerto il numero o delle aree di cortesia, ma sicuro è che non riguarderanno il centro storico, ma paesi a monte, Avenza e Marina. 🔗 Lanazione.it - Rifiuti, indietro tutta: tornano i cassonetti Carrara, 1 maggio 2025 – In arrivo sul territorio comunale le isole di cortesia per la raccolta dei. La differenziata fa acqua e saranno installatiper multimateriale, plastica e alluminio, organico, vetro e carta. L’anticipazione della sperimentazione è stata data dall’amministratore unico di Retiambiente, Fabrizio Volpi, intervenuto nella commissione Abiente del presidente Sirio Genovesi per illustrare iniziative contro il degrado che rende la nostra città alla stregua del terzo mondo. Al tavolo anche l’assessore Moreno Lorenzini e il dirigente Giuseppe Bruschi. Numeri alla mano, Carrara è fanalino di coda in Toscana per la differenziata, con cittadini che, lo stesso Volpi ha definito ‘spesso in buona fede’ o male informati. Ancora incerto il numero o delle aree di cortesia, ma sicuro è che non riguarderanno il centro storico, ma paesi a monte, Avenza e Marina. 🔗 Lanazione.it

