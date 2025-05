Ridicolo trucco | la polemica dopo la squalifica di Inzaghi e Calhanoglu

polemica a seguito delle parole del giornalista napoletano sulla squalifica di Inzaghi e Calhanoglu che salteranno Inter-VeronaInzaghi e Calhanoglu sono stati squalificati un turno di campionato per il filone relativo ai rapporti tra club Inter e Milan con le tifoserie milanesi. Secondo la giustizia sportiva, tra tesserati e gruppi non convenzionati con la società non ci devono essere rapporti.I due tesserati nerazzurri hanno patteggiato con la procura federale e salteranno così Inter-Verona, valida per la 35a giornata di campionato. Una tegola per la formazione, vista anche l’indisponibilità di Lautaro Martinez e Pavard, entrambi infortunati. Insomma, per il delicato finale di stagione, l’Inter è chiaramente in difficoltà. Sia numerico, che psicofisico.Reagisce con rabbia alla notizia il giornalista Carlo Alvino, che attraverso un post su X commenta la vicenda:“Ultras e Inter, solita farsa all’italiana: Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica. 🔗 Spazionapoli.it - “Ridicolo trucco”: la polemica dopo la squalifica di Inzaghi e Calhanoglu Esplode laa seguito delle parole del giornalista napoletano sulladiche salteranno Inter-Veronasono statiti un turno di campionato per il filone relativo ai rapporti tra club Inter e Milan con le tifoserie milanesi. Secondo la giustizia sportiva, tra tesserati e gruppi non convenzionati con la società non ci devono essere rapporti.I due tesserati nerazzurri hanno patteggiato con la procura federale e salteranno così Inter-Verona, valida per la 35a giornata di campionato. Una tegola per la formazione, vista anche l’indisponibilità di Lautaro Martinez e Pavard, entrambi infortunati. Insomma, per il delicato finale di stagione, l’Inter è chiaramente in difficoltà. Sia numerico, che psicofisico.Reagisce con rabbia alla notizia il giornalista Carlo Alvino, che attraverso un post su X commenta la vicenda:“Ultras e Inter, solita farsa all’italiana:patteggiano una giornata di. 🔗 Spazionapoli.it

