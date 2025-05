Ricuperati | Asili nido gratis per tutti Ai giovani dico | siate protagonisti dei processi

Bergamonews.it - Ricuperati: “Asili nido gratis per tutti. Ai giovani dico: siate protagonisti dei processi” “Il divario significativo non è tanto su parità di lavoro e parità di stipendio tra uomini e donne. Il vero tema da affrontare è l’accesso delle donne al mondo del lavoro. Sappiamo ancora che è un bacino importantissimo, abbiamo anche nella nostra provincia circa il 47% di donne che non lavorano in età da lavoro. Questo è un tema di competitività per il nostro sistema. Spesso sono le più formate e anche le più brave nei percorsi scolastici. Bisogna però permettere loro di non dover fare delle scelte. La questione dei figli – che è la più importante naturalmente – è certo appannaggio delle donne nella parte della maternità, ma è una questione prima di tutto sociale e poi familiare: non può più essere una questione femminile. Sono pregiudizi che pesano sulle spalle delle donne. Il fatto che abbiano addosso la responsabilità della cura, o se la sentano addosso, della responsabilità e della cura dei figli, dei genitori, degli anziani, della casa, significa già tarpare le ali nel momento delle scelte importanti della vita, come quelle di fare figli. 🔗 Bergamonews.it

Asilo nido gratis per chi ha l’Isee sotto i 40mila Euro: come e dove fare richiesta - Ottime notizie per le famiglie con figli sotto i tre anni e ISEE entro 40 mila euro. C’è un aiuto economico importante per risparmiare sull’asilo nido. Se non avete ancora calcolato l’ISEE 2025 questo è il momento giusto per procedere. Sia perché finalmente Buoni Fruttiferi e Titoli di Stato non sono più calcolati sia perché ci sono tantissimi Bonus da richiedere subito. Asilo nido gratis per chi ha l’Isee sotto i 40mila Euro: come e dove fare richiesta (Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Nuovi finanziamenti per gli asili nido: fondi destinati a 16 Comuni del Sannio - Comunicato Stampa – Ulteriori risorse per l’educazione dell’infanzia Il Governo conferma la sua attenzione verso la formazione e il mondo della scuola con l’emanazione del decreto numero 51 del 17 marzo 2025, che prevede nuovi finanziamenti per la realizzazione di … Continua L'articolo Nuovi finanziamenti per gli asili nido: fondi destinati a 16 Comuni del Sannio proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Asili nido, il nuovo regolamento: dall’età di accesso alle graduatorie - Nell’ultimo consiglio comunale di Calderara dei giorni scorsi, è stato deliberato il nuovo regolamento dei nidi d’infanzia. Queste le novità: accesso al servizio a partire dai 6 mesi di età, graduatoria riferita all’età per entrambi i nidi d’infanzia comunali; possibilità di indicare una preferenza tra i due nidi d’infanzia, ossia tra il nido d’infanzia del capoluogo che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età e fino a tre anni e il nido d’infanzia di Longara che accoglie bambini dai 6 mesi di età e fino a tre anni. 🔗ilrestodelcarlino.it

Asili nido, dalla Regione voucher sino a 500 euro per le famiglie: come chiederli - “Diamo seguito a un provvedimento storico come quello degli asili nido gratuiti aprendo la seconda edizione di un bando che offre un sostegno davvero significativo a migliaia di liguri ... 🔗msn.com

Asilo nido gratuito per le famiglie grazie all’accordo con "Zero 3" - Dopo Staffolo, tocca a Rosora, più: l’asilo nido, infatti, diventa gratuito per coloro che hanno un Isee inferiore a ... 🔗msn.com

Asili nido, ok al piano da 820 milioni di euro: 55 mila nuovi posti con precedenza ai Comuni sotto la media - Al via un nuovo bando per aumentare i posti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia per il prossimo anno scolastico, 2025-2026. A stabilirlo il decreto legge di revisione del Pnrr ... 🔗corriere.it