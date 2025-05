Richard Gere visita la sede di Open Arms | Siamo in un momento buio difendere diritti umani

Richard Gere in visita agli uffici della Ong spagnola Open Arms a Barcellona per incontrare il suo equipaggio e visitare il veliero Astral. "Mi sento vicino a quello che fate. – ha detto Gere che ieri con la moglie Alejandra ha incontrato l’equipaggio – Siamo in un momento buio, ora più che mai . 🔗 (Adnkronos) –inagli uffici della Ong spagnolaa Barcellona per incontrare il suo equipaggio ere il veliero Astral. "Mi sento vicino a quello che fate. – ha dettoche ieri con la moglie Alejandra ha incontrato l’equipaggio –in un, ora più che mai . 🔗 Periodicodaily.com

