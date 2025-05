Richard Gere visita la sede di Open Arms | Siamo in un momento buio difendere diritti umani

Richard Gere in visita agli uffici della Ong spagnola Open Arms a Barcellona per incontrare il suo equipaggio e visitare il veliero Astral. "Mi sento vicino a quello che fate. – ha detto Gere che ieri con la moglie Alejandra ha incontrato l’equipaggio – Siamo in un momento buio, ora più che mai .L'articolo Richard Gere visita la sede di Open Arms: “Siamo in un momento buio, difendere diritti umani” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) –inagli uffici della Ong spagnolaa Barcellona per incontrare il suo equipaggio ere il veliero Astral. "Mi sento vicino a quello che fate. – ha dettoche ieri con la moglie Alejandra ha incontrato l’equipaggio –in un, ora più che mai .L'articololadi: “in un” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Richard Gere visita la sede di Open Arms: “Siamo in un momento buio, difendere diritti umani” - (Adnkronos) – Richard Gere in visita agli uffici della Ong spagnola Open Arms a Barcellona per incontrare il suo equipaggio e visitare il veliero Astral. "Mi sento vicino a quello che fate. – ha detto Gere che ieri con la moglie Alejandra ha incontrato l’equipaggio – Siamo in un momento buio, ora più che mai […] 🔗periodicodaily.com

“Siamo in un momento buio”. E Richard Gere torna a far visita alla Ong Open Arms - L'attore americano si è fatto fotografare presso il quartiere generale dell'organizzazione spagnola a pochi giorni dal ritorno nel Mediterraneo della loro barca 🔗ilgiornale.it

Homer Gere, il figlio maggiore di Richard Gere: leader di un gruppo punk, laureato in psicologia e possibile erede del padre anche al cinema - È nato dalla relazione dell’attore con la modella Carey Lowell, conosciuta dopo la separazione da Cindy Crawford 🔗vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Richard Gere alla sede di Open Arms: Mi sento vicino a quello che fate; Richard Gere visita la sede di Open Arms: 'Siamo in un momento buio, difendere diritti umani'; Richard Gere e quella giornata a bordo della Open Arms: “Legge crudele per un paese come l’Italia”; “Siamo in un momento buio”. E Richard Gere torna a far visita alla Ong Open Arms. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Richard Gere visita la sede di Open Arms: "Siamo in un momento buio, difendere diritti umani" - (Adnkronos) - Richard Gere in visita agli uffici della Ong spagnola Open Arms a Barcellona per incontrare il suo equipaggio e visitare il veliero Astral. "Mi sento vicino a quello che fate. - ha detto ... 🔗msn.com

“Siamo in un momento buio”. E Richard Gere torna a far visita alla Ong Open Arms - L'attore americano si è fatto fotografare presso il quartiere generale dell'organizzazione spagnola a pochi giorni dal ritorno nel Mediterraneo della loro barca ... 🔗msn.com

richard gere incontra l’equipaggio di open arms a barcellona e visita il veliero astral - Richard Gere visita Open Arms a Barcellona, sostiene la missione 116 del veliero Astral nel Mediterraneo Centrale e ribadisce l’impegno per il soccorso ai migranti insieme alla moglie Alejandra. 🔗gaeta.it