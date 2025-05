Richard Gere altra passerella-Ong Ma contro Salvini in tribunale

Richard Gere, e la moglie Alexandra, hanno visitato gli uffici di Barcellona della ong Open Arms per incontrare il suo equipaggio e visitare il veliero Astral. Non è la prima volta che il noto attore americano dimostra di sentirsi vicino a questo tema. Da tempo, anzi, sostiene le attività di quell'organizzazione non governativa e del suo fondatore Oscar Camps. Basti pensare, infatti, che Gere era stato a bordo dell'imbarcazione nell'agosto 2019, durante la missione 65, quando per 19 giorni era stato negato lo sbarco in Italia a 147 naufraghi soccorsi."Mi sento vicino a quello che fate - ha detto Gere durante l'incontro con l'equipaggio - siamo in un momento buio, ora più che mai dobbiamo essere utili e muoverci tutti insieme per difendere i diritti umani". Mentre la moglie Alexandra ha aggiunto: "Ci sentiamo molto legati a tutto il team di Open Arms. 🔗 Liberoquotidiano.it - Richard Gere, altra passerella-Ong. Ma contro Salvini in tribunale... , e la moglie Alexandra, hanno visitato gli uffici di Barcellona della ong Open Arms per incontrare il suo equipaggio e visitare il veliero Astral. Non è la prima volta che il noto attore americano dimostra di sentirsi vicino a questo tema. Da tempo, anzi, sostiene le attività di quell'organizzazione non governativa e del suo fondatore Oscar Camps. Basti pensare, infatti, cheera stato a bordo dell'imbarcazione nell'agosto 2019, durante la missione 65, quando per 19 giorni era stato negato lo sbarco in Italia a 147 naufraghi soccorsi."Mi sento vicino a quello che fate - ha dettodurante l'incon l'equipaggio - siamo in un momento buio, ora più che mai dobbiamo essere utili e muoverci tutti insieme per difendere i diritti umani". Mentre la moglie Alexandra ha aggiunto: "Ci sentiamo molto legati a tutto il team di Open Arms. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Homer Gere, il figlio maggiore di Richard Gere: leader di un gruppo punk, laureato in psicologia e possibile erede del padre anche al cinema - È nato dalla relazione dell’attore con la modella Carey Lowell, conosciuta dopo la separazione da Cindy Crawford 🔗vanityfair.it

Richard Gere visita la sede di Open Arms: “Siamo in un momento buio, difendere diritti umani” - (Adnkronos) – Richard Gere in visita agli uffici della Ong spagnola Open Arms a Barcellona per incontrare il suo equipaggio e visitare il veliero Astral. "Mi sento vicino a quello che fate. – ha detto Gere che ieri con la moglie Alejandra ha incontrato l’equipaggio – Siamo in un momento buio, ora più che mai […] L'articolo Richard Gere visita la sede di Open Arms: “Siamo in un momento buio, difendere diritti umani” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Richard Gere visita la sede di Open Arms: “Siamo in un momento buio, difendere diritti umani” - (Adnkronos) – Richard Gere in visita agli uffici della Ong spagnola Open Arms a Barcellona per incontrare il suo equipaggio e visitare il veliero Astral. "Mi sento vicino a quello che fate. – ha detto Gere che ieri con la moglie Alejandra ha incontrato l’equipaggio – Siamo in un momento buio, ora più che mai […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Richard Gere, altra passerella-Ong. Ma contro Salvini in tribunale... | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Richard Gere - Richard Gere debutta come attore in teatro nel 1969 con la tragicommedia Rosencrantz e Guildenstern sono morti, di Tom Stoppard. Nel ’73 arriva la prima apparizione sul piccolo schermo in Chelsea ... 🔗libero.it