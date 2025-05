Ricerche senza sosta a Livo | si scandagliano torrenti e valli per ritrovare il turista olandese

senza sosta le Ricerche del turista olandese scomparso da due giorni nel territorio montano di Livo, sul Lago di Como. L’uomo, 30 anni, era uscito per una passeggiata e non ha più fatto ritorno all’alloggio dove soggiornava con la moglie e il figlio. L’allarme è stato lanciato nella. 🔗 Quicomo.it - Ricerche senza sosta a Livo: si scandagliano torrenti e valli per ritrovare il turista olandese Proseguonoledelscomparso da due giorni nel territorio montano di, sul Lago di Como. L’uomo, 30 anni, era uscito per una passeggiata e non ha più fatto ritorno all’alloggio dove soggiornava con la moglie e il figlio. L’allarme è stato lanciato nella. 🔗 Quicomo.it

