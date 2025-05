Ricerca legno rinforzato con nano-ferro per i materiali green del futuro

legno reso più resistente grazie all’aggiunta di nanoparticelle di ferro si aggiunge alla lista sempre più lunga dei materiali green del futuro: un giorno, questi materiali di origine biologica potrebbero infatti sostituire quelli tradizionali impiegati nelle costruzioni, come acciaio e cemento, andando a costituire edifici, ponti, pavimenti e mobili. Lo afferma lo studio guidato dall’americana Florida Atlantic University (Fau) e pubblicato sulla rivista Acs Applied Materials & Interfaces, che ha trovato il modo di fortificare le cellule che compongono il legno senza renderlo pesante, costoso o dannoso per l’ambiente. Con circa 181,5 miliardi di tonnellate prodotte ogni anno a livello globale, il legno è una delle maggiori fonti rinnovabili di materiali. I Ricercatori coordinati da Vivian Merk si sono concentrati in particolare sul tipo di legno caratteristico di alberi come la quercia, l’acero, il ciliegio e il noce, che presenta grandi vasi linfatici disposti ad anello che trasportano l’acqua dalle radici alle foglie. 🔗 Ilreso più resistente grazie all’aggiunta diparticelle disi aggiunge alla lista sempre più lunga deidel: un giorno, questidi origine biologica potrebbero infatti sostituire quelli tradizionali impiegati nelle costruzioni, come acciaio e cemento, andando a costituire edifici, ponti, pavimenti e mobili. Lo afferma lo studio guidato dall’americana Florida Atlantic University (Fau) e pubblicato sulla rivista Acs Applied Materials & Interfaces, che ha trovato il modo di fortificare le cellule che compongono ilsenza renderlo pesante, costoso o dannoso per l’ambiente. Con circa 181,5 miliardi di tonnellate prodotte ogni anno a livello globale, ilè una delle maggiori fonti rinnovabili di. Itori coordinati da Vivian Merk si sono concentrati in particolare sul tipo dicaratteristico di alberi come la quercia, l’acero, il ciliegio e il noce, che presenta grandi vasi linfatici disposti ad anello che trasportano l’acqua dalle radici alle foglie. 🔗 Ildenaro.it

