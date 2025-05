Ricerca a Giada Sebastiani il Premio Ingegno Italiano in Canada

Canada per la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, l’Ambasciata d’Italia a Ottawa ha organizzato nella Richcraft Hall dell’Università Carleton di Ottawa la cerimonia di consegna del Premio “Ingegno Italiano”, giunto alla sua seconda edizione. Il Premio è rivolto agli scienziati e Ricercatori italiani che operano in Canada e che si sono distinti per risultati scientifici eccezionali nei settori delle scienze della vita, delle scienze fisiche e ingegneristiche e delle scienze sociali e umanistiche.Per questa seconda edizione, il Premio è stato assegnato alla prof.ssa Giada Sebastiani della McGill University per il suo eccezionale contributo alla traduzione di scoperte epidemiologiche, diagnostiche e interventistiche e per il ruolo essenziale svolto nell’orientare la politica governativa verso soluzioni efficaci per i pazienti affetti da malattie del fegato grasso legate all’obesità e al diabete, una delle principali cause dei trapianti di fegato in Nord America e nei paesi industrializzati. 🔗 Nel contesto delle iniziative promosse inper la Giornata dellaItaliana nel Mondo, l’Ambasciata d’Italia a Ottawa ha organizzato nella Richcraft Hall dell’Università Carleton di Ottawa la cerimonia di consegna del”, giunto alla sua seconda edizione. Ilè rivolto agli scienziati etori italiani che operano ine che si sono distinti per risultati scientifici eccezionali nei settori delle scienze della vita, delle scienze fisiche e ingegneristiche e delle scienze sociali e umanistiche.Per questa seconda edizione, ilè stato assegnato alla prof.ssadella McGill University per il suo eccezionale contributo alla traduzione di scoperte epidemiologiche, diagnostiche e interventistiche e per il ruolo essenziale svolto nell’orientare la politica governativa verso soluzioni efficaci per i pazienti affetti da malattie del fegato grasso legate all’obesità e al diabete, una delle principali cause dei trapianti di fegato in Nord America e nei paesi industrializzati. 🔗 Ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ricerca e cura delle malattie polmonari, a Maurizio Nizzoli e Marco Chilosi l'ottavo Premio Morgagni - L’associazione Morgagni malattie polmonari (Ammp) ha conferito l’ottavo Premio Morgagni al dottor Maurizio Nizzoli, fondatore della Endocrinologia nell'Ausl Romagna, e a Marco Chilosi, professore emerito di Anatomia Patologica dell’Università di Verona. La cerimonia di premiazione si è svolta... 🔗forlitoday.it

Premio di laurea in memoria di Stefania Pasqualini: l’Università di Perugia celebra la ricerca sulla fisiologia vegetale - Si è tenuta questa mattina, giovedì 13 febbraio, nella Sala del Dottorato di Palazzo Murena, la cerimonia di conferimento della prima edizione del Premio di laurea dedicato alla memoria della professoressa Stefania Pasqualini, figura di spicco nell’ambito della Fisiologia Vegetale ... 🔗perugiatoday.it

Premio Aduim 2025, le eccellenze della ricerca e dell’esecuzione musicale al Teatro Palladium - Sabato 1° marzo, a chiusura dei tre giorni di Musica sostenibile: ambiente, comunità, qualità della formazione, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita il Premio ADUIM 2024, promosso dall’Associazione fra i Docenti Universitari Italiani di Musica per valorizzare le migliori produzioni... 🔗romatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In Canada è stato assegnato il premio “ingegno italiano” a Giada Sebastiani; In Canada il premio 'Ingegno italiano' a Giada Sebastiani; Elodie, il 2 maggio arriverà il nuovo album “Mi ami Mi odi”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

In Canada il premio 'Ingegno italiano' a Giada Sebastiani - Nel contesto delle iniziative promosse in Canada per la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, l'Ambasciata d'Italia a Ottawa ha organizzato ieri nella Richcraft Hall dell'Universita' Carleton di ... 🔗ansa.it

Ricerca, Premio Save the Children: candidature aperte fino al 15 maggio - È stata nominata la giuria della prima edizione del “Premio Save the Children per la Ricerca”. Esponenti autorevoli del mondo della ricerca assegneranno il premio agli autori/autrici di una ricerca ... 🔗ildenaro.it

Ricerca, a Sebastiani il Career Development Award per studi su biomarcatori per diagnosi del diabete - Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy Il professor Guido Sebastiani ... statunitense dedicata al supporto della ... 🔗9colonne.it