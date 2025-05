Riccardo Muti e la Berliner Philarmoniker per la mattina di festa a Bari EuropaKonzert al Petruzzelli

Petruzzelli di Bari ha ospitato un evento nel vero senso del termine: la filarmonica più famosa del mondo diretta dal più importante maestro del mondo.Riccardo Muti e la Berliner Philarmoniker hanno coinvolto il pubblico barese e anche gli esponenti istituzionali presenti, dai sottosegretari Gianmarco Mazzi e Francesco Paolo Sisto al presidente dell’Agis, Giulio Dilonardo, nonché l’ambasciatore tedesco ed il console, il procuratore Rossi. Musiche di Rossini, Verdi e Brahms per un’iniziativa culturale di straordinaria importanza a Bari in questa giornata di festa, nel 143mo anniversario di fondazione della filarmonica che ricorre oggi.L'articolo Riccardo Muti e la Berliner Philarmoniker per la mattina di festa a Bari <small class="subtitle">EuropaKonzert al Petruzzelli<small> proviene da Noi Notizie. 🔗 Noinotizie.it - Riccardo Muti e la Berliner Philarmoniker per la mattina di festa a Bari EuropaKonzert al Petruzzelli Un concerto per l’Europa. Stamani il teatrodiha ospitato un evento nel vero senso del termine: la filarmonica più famosa del mondo diretta dal più importante maestro del mondo.e lahanno coinvolto il pubblico barese e anche gli esponenti istituzionali presenti, dai sottosegretari Gianmarco Mazzi e Francesco Paolo Sisto al presidente dell’Agis, Giulio Dilonardo, nonché l’ambasciatore tedesco ed il console, il procuratore Rossi. Musiche di Rossini, Verdi e Brahms per un’iniziativa culturale di straordinaria importanza ain questa giornata di, nel 143mo anniversario di fondazione della filarmonica che ricorre oggi.L'articoloe laper ladi al proviene da Noi Notizie. 🔗 Noinotizie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riccardo Muti dirige i Berliner. Philharmoniker al PalaDozza - Una splendida ‘ouverture’ per la 44ª edizione di ’Bologna Festival’ che domani sera al PalaDozza accoglierà i Berliner Philharmoniker, orchestra di culto del sinfonismo mondiale, diretti eccezionalmente da un’altra icona della cultura musicale internazionale, il maestro Riccardo Muti (nella foto). Era il 1972 quando Muti venne invitato da Herbert von Karajan a salire sul podio della celebre compagine, e la relazione con loro si è rinverdita in più occasioni: memorabile la festa per Anna Sophie Mutter nel 2017. 🔗quotidiano.net

“Mi sento un padre in pectore dei Wiener Philharmoniker”: il maestro Riccardo Muti festeggia al Teatro alla Scala 50 anni ininterrotti sul podio - Il Maestro Riccardo Muti ha passato 50anni ininterrotti sul podio dei Wiener Philharmoniker e 55 anni dal primissimo concerto. Così il 25 febbraio al Teatro della Scala di Milano sold out si terrà un evento speciale, prima di partire per gli Stati Uniti per tre concerti alla Carnegie Hall di New York il 28 febbraio e il 1 e 2 marzo. Il programma del concerto del 25 febbraio a Milano include la Sinfonia n° 4 “Tragica” di Franz Schubert e la Sinfonia n° 7 di Anton Bruckner. 🔗ilfattoquotidiano.it

Agrigento capitale della cultura, Riccardo Muti dirigerà l'orchestra nella Valle dei Templi - Il maestro Riccardo Muti dirigerà l'orchestra Cherubini nella Valle dei Templi. L'evento, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, si terrà il 7 luglio davanti al tempio della Concordia. La notizia è riportata sul quotidiano La Sicilia. Il concerto, destinato a essere uno degli eventi di... 🔗agrigentonotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna, concerto dei Berliner Philharmoniker con Muti il 2 maggio; Molfetta: Riccardo Muti dirige oggi i Berliner Philharmoniker per il Primo Maggio; Riccardo Muti con i Berliner Philarmoniker a Bari, “Lezione di bellezza”; Rai5, concerto dal Petruzzelli di Bari il 1° Maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Riccardo Muti e la Berliner Philarmoniker per la mattina di festa a Bari EuropaKonzert al Petruzzelli - Un concerto per l’Europa. Stamani il teatro Petruzzelli di Bari ha ospitato un evento nel vero senso del termine: la filarmonica più famosa del mondo diretta dal più importante maestro del mondo. 🔗noinotizie.it

Muti al Petruzzelli con i Berliner, 'Europa comunione culturale' - "Questo concerto di stamattina non è solo un omaggio alla città di Bari e alla Puglia, ma è un segnale importantissimo di cosa può e deve essere l'Europa, una comunione culturale e spirituale. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Riccardo Muti dirige i Berliner. Philharmoniker al PalaDozza - Una splendida ‘ouverture’ per la 44ª edizione di ’Bologna Festival’ che domani sera al PalaDozza accoglierà i Berliner Philharmoniker, ... 🔗msn.com