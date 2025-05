Riccardo Muti dirige i Berliner Philharmoniker al PalaDozza

PalaDozza accoglierà i Berliner Philharmoniker, orchestra di culto del sinfonismo mondiale, diretti eccezionalmente da un'altra icona della cultura musicale internazionale, il maestro Riccardo Muti (nella foto). Era il 1972 quando Muti venne invitato da Herbert von Karajan a salire sul podio della celebre compagine, e la relazione con loro si è rinverdita in più occasioni: memorabile la festa per Anna Sophie Mutter nel 2017.Il concerto bolognese rifletterà perfettamente l'anima musicale italiana e quella tedesca: su un versante un'opera in miniatura come l'Ouverture del 'Guillaume Tell' di Rossini e un'opera dentro l'opera come i ballabili da 'I Vespri siciliani' di Verdi, sull'altro il canto sommesso e i colori scuri della Seconda Sinfonia di Brahms.

“Mi sento un padre in pectore dei Wiener Philharmoniker”: il maestro Riccardo Muti festeggia al Teatro alla Scala 50 anni ininterrotti sul podio - Il Maestro Riccardo Muti ha passato 50anni ininterrotti sul podio dei Wiener Philharmoniker e 55 anni dal primissimo concerto. Così il 25 febbraio al Teatro della Scala di Milano sold out si terrà un evento speciale, prima di partire per gli Stati Uniti per tre concerti alla Carnegie Hall di New York il 28 febbraio e il 1 e 2 marzo. Il programma del concerto del 25 febbraio a Milano include la Sinfonia n° 4 “Tragica” di Franz Schubert e la Sinfonia n° 7 di Anton Bruckner. 🔗ilfattoquotidiano.it

Agrigento capitale della cultura, Riccardo Muti dirigerà l'orchestra nella Valle dei Templi - Il maestro Riccardo Muti dirigerà l'orchestra Cherubini nella Valle dei Templi. L'evento, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, si terrà il 7 luglio davanti al tempio della Concordia. La notizia è riportata sul quotidiano La Sicilia. Il concerto, destinato a essere uno degli eventi di... 🔗agrigentonotizie.it

Muti a Bologna con i Berliner Philharmoniker - Venerdì 2 maggio i Berliner Philharmoniker faranno il loro ritorno a Bologna, al PalaDozza, inaugurando la rassegna Grandi Interpreti del Bologna Festival. Giunta alla sua 44a edizione, la manifestazione aprirà così il suo cuore pulsante con un concerto straordinario che vedrà l'orchestra sinfonica berlinese, una delle più prestigiose del mondo, venire diretta per l'occasione da Riccardo Muti. Si tratta dunque del rinnovamento di un legame, quello fra i Berliner Philharmoniker e il maestro italiano, che dura da oltre mezzo secolo, da quando Muti venne invitato sul podio della celebre ... 🔗ilrestodelcarlino.it

