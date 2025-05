Ribaltone Meret fase di stallo sul rinnovo | ecco cosa succedendo

Meret. Il Napoli di Antonio Conte ha quattro punti di vantaggio sull'Inter a quattro giornate dalla fine della conclusione del campionato. Proprio per questo motivo, ovviamente, la gara di sabato contro il Lecce è davvero fondamentale per questa lotta scudetto contro la 'Beneamata'.Mentre l'Inter, dopo il pari di ieri in Champions League contro il Barcellona, ospiterà allo Stadio San Siro il Verona di Paolo Zanetti. Il Napoli, dunque, è chiamato ad ottenere i tre punti contro il Lecce, ma prima bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Alex Meret.Napoli, ecco perché è in stand-by il rinnovo di Meret: le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione di 'Rai Sport', infatti, l'estremo difensore ancora deve trovare un accordo definitivo con il Napoli per il suo rinnovo di contratto.

