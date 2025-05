Detectormania.com - Riapre la Capanna Sciora in Val Bondasca: nuovo sentiero panoramico

La storica, situata nella splendida Val, riaprirà finalmente i battenti dopo ben otto anni di inattività, causata dalla devastante frana del 2017, che interruppe i sentieri e causò la morte di otto escursionisti. La riapertura, prevista per luglio 2025, segna un ritorno tanto atteso per gli amanti della montagna e della natura incontaminata della Val Bregaglia, in Svizzera.Grazie alla collaborazione di sponsor privati, è stato tracciato unche permette di raggiungere lain totale sicurezza. Ilpercorso, che parte da Bondo, si sviluppa su un tracciato più alto rispetto al precedente, lontano dai pericoli di frane, e offre incredibili viste panoramiche sui maestosi Cengalo e Badile, due delle vette più iconiche delle Alpi. Ilè dotato di quattro ponti metallici, il più lungo dei quali misura ben 70 metri, che attraversano vallette soggette a smottamenti, garantendo un'esperienza escursionistica unica.