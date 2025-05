Riaperto anche a Pianella l' ufficio postale nella nuova veste Polis con più servizi per i cittadini

Riaperto al pubblico mercoledì 30 aprile l’ufficio postale di Pianella.La sede di via Medaglia d’Oro Francesco Verrotti è stata coinvolta nel progetto “Polis – Casa dei servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la. 🔗 Ilpescara.it - Riaperto anche a Pianella l'ufficio postale nella nuova veste "Polis" con più servizi per i cittadini Sono finiti i lavori di ammodernamento e haal pubblico mercoledì 30 aprile l’di.La sede di via Medaglia d’Oro Francesco Verrotti è stata coinvolta nel progetto “– Casa deiDigitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la. 🔗 Ilpescara.it

