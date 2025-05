Revenge porn l’udienza Ricatto con le foto hard ‘amico’ social a processo

Andrà a processo l'uomo finito sotto inchiesta per Revenge porn e tentata estorsione nell'ambito di una vicenda nata in rete e che vede coinvolto anche l'ex fidanzato della vittima. L'uomo, rintracciato dopo un periodo di irreperibilità, è stato rinviato a giudizio al termine dell'udienza preliminare di ieri mattina davanti al giudice Silvia Marini. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Monica Pedriali, aveva sollevato una questione di incompatibilità territoriale con l'obiettivo di 'spostare' il processo, ma l'istanza è stata subito respinta dal gup che ha disposto il giudizio con prima udienza il 9 giugno davanti al giudice Giovanni Solinas.La vicenda al centro del procedimento prende le mosse qualche tempo fa, quando la protagonista dell'accaduto (parte civile con l'avvocato Luca Morassutto) inizia a ricevere messaggi via social da un contatto che non conosce (e che poi si rivelerà essere l'uomo oggi finito a processo).

