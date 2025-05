Respirare per ringiovanire | usare il respiro come rimedio antiage è la svolta

Tirare un respiro di sollievo. Il periodo incerto non aiuta. Ci sono giorni in cui nulla sembra andare per il verso giusto e l'ansia prende il sopravvento. Così, il respiro si accorcia e invece di fluire correttamente – ovvero dalla pancia verso la gola – lo fa al contrario – dalla gola alla pancia – scatenando un vortice di energia opposto alla calma. È normale, umano, per cui no panic. Inala ed esala. Inspira ed espira. «La vita di un essere vivente è solo il respiro che si unisce». Questa citazione di Lao Tzu spiega bene come il respiro sia la più importante delle funzioni corporee e perché è alla base di tutto, anche dei rapporti con gli altri. Può un respiro calmare lo stress e l'ansia? Assolutamente sì.

