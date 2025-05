Renzi | Expo 2015 ha cambiato Milano Un messaggio per il futuro | crederci sempre mollare mai

«Il 1° maggio di dieci anni fa prendeva il via l'Expo di Milano. Un evento che molti ricordano non solo per il suo successo, ma anche per le difficoltà che lo hanno preceduto: mesi complicati, timori diffusi, critiche e contestazioni. Ma l'Italia, in quell'occasione, seppe reagire con forza e compattezza. Superammo gli ostacoli e riuscimmo a dimostrare il meglio del nostro Paese.L'Expo 2015 ha rappresentato una svolta per Milano, restituendole slancio e centralità nel panorama economico nazionale e internazionale. I suoi effetti sono ancora visibili, a distanza di un decennio.Allora, come oggi, l'Italia ha saputo trovare coraggio e determinazione. Per questo, guardando al passato, possiamo dire che ne è valsa la pena. E che questa esperienza resti un insegnamento per il futuro: non smettere mai di crederci, non arrendersi mai».

