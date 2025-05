Rende Giuramento di Fra Mario Chiarello e Fra Luigi Francesco Loricchio come Ministro Provinciale e Vicario

Mario Chiarello e Fra Luigi Francesco Loricchio hanno prestato il loro Giuramento, impegnandosi con fede e devozione a ricoprire rispettivamente gli incarichi di Ministro Provinciale e Vicario dei Frati Minori della Calabria. La cerimonia è stata un atto di profonda riflessione e impegno, con le parole di Giuramento sancite sotto l’invocazione divina: “Così mi aiuti Dio e questi santi vangeli che tocco con le mie mani”. Un momento di grande significato per la comunità religiosa, con il ringraziamento finale: Deo gratias. 🔗 Laprimapagina.it - Rende. Giuramento di Fra Mario Chiarello e Fra Luigi Francesco Loricchio come Ministro Provinciale e Vicario In un momento di grande spiritualità, Frae Frahanno prestato il loro, impegnandosi con fede e devozione a ricoprire rispettivamente gli incarichi didei Frati Minori della Calabria. La cerimonia è stata un atto di profonda riflessione e impegno, con le parole disancite sotto l’invocazione divina: “Così mi aiuti Dio e questi santi vangeli che tocco con le mie mani”. Un momento di grande significato per la comunità religiosa, con il ringraziamento finale: Deo gratias. 🔗 Laprimapagina.it

Cosa riportano altre fonti

Cisterna rende omaggio alla “Medal of Honor” Sylvester Antolak. Un cippo in suo onore - L’amministrazione comunale di Cisterna di Latina ricorderà con un evento venerdì 11 aprile, il sergente dell’esercito statunitense Sylvester Antolak, caduto durante la battaglia per la liberazione della città. Il 24 maggio 1944, sotto il fuoco nemico, l’appena 25enne militare guidò il suo plotone in un assalto contro una postazione tedesca fortemente difesa. Ferito una prima volta, continuò comunque ad avanzare. 🔗laspunta.it

Festival di Cannes 2025, Elodie sul red carpet, Mario Mortone in concorso e gli altri film in gara - La 78esima edizione del festival più patinato d’Europa, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, si apre con un pizzico d’Italia e una dose di Elodie. Fuori di Mario Martone, unico titolo tricolore in gara, è un film che promette di graffiare, raccontando una Goliarda Sapienza inedita, colta nel pieno di una crisi che la trascina in carcere. Valeria Golino le presta il volto, ma a sorprendere è la presenza di Elodie, che sveste paillettes e autotune per infilarsi nei panni di una giovane detenuta. 🔗dilei.it

Mario Kart World, ecco tutti i personaggi già confermati da Nintendo - L’attesa per Mario Kart World cresce ogni giorno di più, ed i fan della saga sono impazienti di scoprire tutte le novità in arrivo con questa nuova esclusiva per Nintendo Switch 2. Mentre ci avviciniamo al Direct del 17 aprile, Nintendo ha già rivelato una lunga lista di personaggi giocabili. Oltre ai protagonisti classici, troviamo anche alcune aggiunte inaspettate, che renderanno il roster uno dei più ampi mai visti nella serie. 🔗game-experience.it