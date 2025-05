Regista e drammaturga dirige laboratori teatrali per donne in cura contro il tumore al seno Un percorso che punta sulla crescita personale

drammaturga e Regista. La sua opera più famosa è La trilogia del naufragio, sul tema dell'immigrazione. ha 73 anni e vive a Palermo. Qui, a seguito di un'esperienza di malattia, con l'amica antropologa Anna Barbera, nel 1996, ha fondato il Progetto Amazzone che promuove un approccio multidisciplinare al percorso del tumore al seno attraverso Mito, Scienza e Teatro. Sostiene la divulgazione scientifica con le Giornate Internazionali Biennali, a cui intervengono scienziati di fama internazionale. Il Centro Amazzone diffonde la cultura della prevenzione e sostiene le donne con laboratori teatrali e servizi sanitari gratuiti. Sissi l'Imperatrice, al Teatro Parenti la sua dirompente attualità X ore 8«Faccio colazione con pane e marmellata senza zucchero, per poi dedicarmi ai miei appunti di lavoro.

