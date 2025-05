Regione Puglia | approvata la legge di ripiano del debito in sanità Ieri in consiglio regionale

legge regionale di ripiano del debito di 81 milioni di euro. Il consiglio regionale della Puglia l'ha approvata Ieri con 29 voti a favore, 15 contrari e un astenuto.

Parità di Genere, promulgata da Emiliano la legge regionale - La L.R. 5/25 riscrive l’art. 7 della LR 2/2005 dando la possibilità agli elettori di esprimere il voto di preferenza per massimo due candidati consiglieri di sesso diverso ... 🔗pugliain.net

Sì alla legge per spalmare i debiti della sanità, la Regione evita ai pugliesi l'aumento dell'Irpef - PUGLIA - Con 29 voti a favore, 1 astenuto e 15 contrari, il Consiglio regionale pugliese ha approvato la legge di ripiano del debito sanitario residuo da 81 milioni di euro. Con i gruppi di maggioranz ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it