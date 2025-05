Regione prorogati i termini per le richieste dei contributi sui progetti legati al turismo esperienziale

richieste per l'ottenimento dei contributi legati al turismo esperienziale. La Regione ha deciso di prorogare i termini la presentazione delle istanze che serviranno a ottenere le risorse per i progetti incentrati, per esempio, sui percorsi. 🔗 Cataniatoday.it - Regione, prorogati i termini per le richieste dei contributi sui progetti legati al turismo esperienziale Ci saranno altre due settimane di tempo per avanzare leper l'ottenimento deial. Laha deciso di prorogare ila presentazione delle istanze che serviranno a ottenere le risorse per iincentrati, per esempio, sui percorsi. 🔗 Cataniatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Premio Boccaccio Giovani", prorogati i termini per la presentazione degli elaborati - Certaldo, 22 febbraio 2025 - Per i giovanissimi aspiranti scrittori ci sarà tempo sino al prossimo 23 marzo per partecipare alla tredicesima edizione del “Premio Boccaccio Giovani”. Lo ha deciso l'organizzazione, prorogando ulteriormente i termini per la presentazione dell'elaborato del concorso rivolto agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie superiori di tutta Italia, con particolare attenzione alla partecipazione delle scuole toscane. 🔗lanazione.it

Dimensionamento scolastico: Tar Abruzzo dà ragione alla Regione, respinte le richieste di sospensiva - Vittoria per la Regione Abruzzo al Tar in merito al Piano di dimensionamento scolastico 2025-2026. Il Tar ha infatti rigettato le richieste di sospensiva presentate dalla Provincia di Chieti e da alcuni comuni del Chietino (Vasto, Miglianico e Quadri). L'articolo Dimensionamento scolastico: Tar Abruzzo dà ragione alla Regione, respinte le richieste di sospensiva sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Umbria Mobilità, Sviluppumbria e altre nomine: prorogati i termini per la presentazione dei nomi per le società partecipate - Società partecipare regionali, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per la manifestazioni di interesse. Scadranno, infatti, il 6 maggio prossimo gli avvisi per le manifestazioni di interesse alle nomine delle società partecipate regionali, per le quali in un primo... 🔗perugiatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Regione, prorogati i termini per le richieste dei contributi sui progetti legati al turismo esperienziale; Turismo esperienziale, la Regione Siciliana proroga i termini per i contributi; Regione, prorogati i termini per le richieste dei contributi sui progetti legati al turismo esperienziale; Alluvione, la Regione Emilia-Romagna chiede la proroga dello stato di emergenza per 12 mesi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Regione, prorogati i termini per le richieste dei contributi sui progetti legati al turismo esperienziale - Rispetto alla scadenza prevista inizialmente, fissata all'8 maggio, ci sarà un'ulteriore finestra di 14 giorni. Il rinvio è stato decretato dall'assessore regionale Elvira Amata sulla scorta delle esi ... 🔗cataniatoday.it

Regione. Turismo esperienziale, prorogati i termini per richiedere i contributi - Enti locali e associazioni avranno più tempo per richiedere i contributi da destinare a progetti rivolti al turismo esperienziale. Lo ha disposto l’assessore al Turismo, allo Sport e ... 🔗libertasicilia.it

La Regione al Governo: "Serve proroga di un anno per l’emergenza legata all’alluvione" - Una proroga di altri 12 mesi dello stato di emergenza nazionale, in scadenza il prossimo 4 maggio: è quanto chiede il presidente dell’ Emilia-Romagna, Michele de Pascale, con una lettera inviata alla ... 🔗msn.com