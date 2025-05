Regionali Tecce | Il nostro programma è compatibile solo con Fico

Regionali i dirigenti campani di Rifondazione Comunista chiamano in causa "la questione, decisiva e dirimente, dell'acqua pubblica". Ma non solo. Analizzano, in un documento, quelli che dovrebbero essere i temi centrali."Punti programmatici discriminati, compatibili – a mio avviso – solo con la candidatura di Roberto Fico", sottolinea Raffaele Tecce, responsabile Enti Locali della segreteria nazionale del Prc-Se.I dirigenti del Prc affermano che "sarebbe inaccettabile una amministrazione regionale che non proclamasse con la necessaria immediatezza e solennità il riconoscimento dell'acqua come un bene primario da tenere accuratamente fuori dalle logiche di mercato e da affidare alla gestione esclusiva della mano pubblica". Aggiungono, inoltre, che "una amministrazione regionale autenticamente democratica e di progresso dovrebbe salvaguardare in tutti i modi il carattere pubblico dei beni comuni, procedendo al potenziamento reale delle strutture sanitarie, dei presidi di cura, dell'istruzione e dei trasporti, come pure alla bonifica integrale e pulita dell'ambiente: cioè, per intenderci, senza lo scempio economico e paesaggistico dell'eolico selvaggio che sta penalizzando, con l'acquiescenza dell'attuale giunta regionale, le produzioni agricole e la vivibilità delle zone interne della nostra regione, nonché col rispetto assoluto, su tutto il territorio regionale, della biodiversità e della integrità delle aree boschive e costiere, così come prescritto dall'art.

