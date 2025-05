Reggio Emilia investito in monopattino da un autobus | Era al suo primo giorno di lavoro

investito il 29 aprile, mentre stava andando al suo primo giorno di lavoro in un'autofficina: "Una fatalità" 🔗 Notizie.virgilio.it - Reggio Emilia, investito in monopattino da un autobus: "Era al suo primo giorno di lavoro" Un 21enne di origine pachistana è statoil 29 aprile, mentre stava andando al suodiin un'autofficina: "Una fatalità" 🔗 Notizie.virgilio.it

Se ne parla anche su altri siti

La prima giornata di lavoro finisce in tragedia: muore in monopattino travolto dal bus a Reggio Emilia - Umer Maqbool, 21enne pakistano, è morto a Reggio Emilia travolto da una corriera mentre andava al primo giorno di lavoro. Era arrivato in Italia per ricongiungersi alla famiglia e aveva appena firmato il suo primo contratto regolare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Reggio Emilia, 21enne muore travolto da un bus in monopattino: era al primo giorno di lavoro - Il ragazzo con il padre e i due fratelli, di 23 e 26 anni già in Italia, aveva ottenuto il permesso di soggiorno grazie al ricongiungimento familiare ed era arrivato due anni fa 🔗tgcom24.mediaset.it

Reggio Emilia, 21enne investito al suo primo vero giorno di lavoro - Per lui era il primo giorno di lavoro, il primo, regolare, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno. Aveva 21 anni il ragazzo di origine pachistana residente a Reggio Emilia, identificato dopo essere tragicamente morto proprio mentre si recava al lavoro tanto sognato. Nella mattinata del 29 aprile il ragazzo, alle 7, era sul monopattino che l’avrebbe portato a lavorare, quando un bus di linea guidato da un 62enne l’ha investito. 🔗metropolitanmagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Travolto da un bus in monopattino,'era il primo giorno lavoro'; Reggio Emilia, investito da un bus mentre era a bordo del suo monopattino: “Era al suo primo giorno d...; Travolto da un bus al suo primo giorno di lavoro, 21enne pachistano muore a Reggio Emilia: «Era felicissimo, per lui era un nuovo inizio; Investito il primo giorno di lavoro, morto a 21 anni dopo l’incidente in monopattino con l’autobus. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Reggio E., travolto da bus in monopattino: "Era primo giorno lavoro" - Un 21enne di origine pachistana e residente nel centro emiliano con la famiglia, è morto dopo essere stato investito, a bordo di un monopattino elettrico da un autobus della Saca in Via Turri, lo ... 🔗tg24.sky.it

Reggio Emilia, investito in monopattino da un autobus: "Era al suo primo giorno di lavoro" - Un 21enne di origine pachistana è stato investito il 29 aprile, mentre stava andando al suo primo giorno di lavoro in un'autofficina: "Una fatalità" ... 🔗virgilio.it

Investito il primo giorno di lavoro, morto a 21 anni dopo l’incidente in monopattino con l’autobus - Al primo giorno di lavoro, appena assunto da un’autofficina, morto dopo esser stato investito da un autobus mentre viaggiava sul suo monopattino elettrico. È successo a un 21enne di origine pakistana ... 🔗msn.com