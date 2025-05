Reggio Emilia ennesima violenta rissa in zona stazione

Reggio Emilia, 1 maggio 2025 – ennesima violenta rissa in piazzale Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia. Ieri sera un nuovo allarme, quando un gruppo di persone – descritti come di origine straniera – ha iniziato a litigare. Dalle parole si è ben presto arrivati alla violenza. E qualche testimone ha dichiarato di aver visto pure spuntare delle armi da taglio, come dei coltelli. Immediata la mobilitazione delle forze dell'ordine, mentre sul posto sono subito intervenuti i militari dell'Esercito, che nei giorni scorsi hanno avviato il pattugliamento dell'area della stazione. All'arrivo dei militari e degli equipaggi di polizia e carabinieri, il gruppetto di litiganti è fuggito in fretta. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari con ambulanza e personale medico.

