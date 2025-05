Reggio Emilia 21enne investito al suo primo vero giorno di lavoro

primo giorno di lavoro, il primo, regolare, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno. Aveva 21 anni il ragazzo di origine pachistana residente a Reggio Emilia, identificato dopo essere tragicamente morto proprio mentre si recava al lavoro tanto sognato. Nella mattinata del 29 aprile il ragazzo, alle 7, era sul monopattino che l’avrebbe portato a lavorare, quando un bus di linea guidato da un 62enne l’ha investito.Reggio Emilia, morto mentre andava al suo primo giorno di lavoroLa ‘Gazzetta di Reggio’ ha raccolto le parole del cugino del giovane. “La mattina dell’incidente era al suo primo giorno di lavoro. Finalmente, dopo due anni di lavori precari, aveva un contratto regolare: era felicissimo”. Il 21enne era in Italia insieme al padre e ai due fratelli di 23 e 26 anni. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Reggio Emilia, 21enne investito al suo primo vero giorno di lavoro Per lui era ildi, il, regolare, dopo aver ottenuto il permesso di sog. Aveva 21 anni il ragazzo di origine pachistana residente a, identificato dopo essere tragicamente morto proprio mentre si recava altanto sognato. Nella mattinata del 29 aprile il ragazzo, alle 7, era sul monopattino che l’avrebbe portato a lavorare, quando un bus di linea guidato da un 62enne l’ha, morto mentre andava al suodiLa ‘Gazzetta di’ ha raccolto le parole del cugino del giovane. “La mattina dell’incidente era al suodi. Finalmente, dopo due anni di lavori precari, aveva un contratto regolare: era felicissimo”. Ilera in Italia insieme al padre e ai due fratelli di 23 e 26 anni. 🔗 Metropolitanmagazine.it

