Reggio Calabria botte alla fidanzata | uomo denunciato Le immagini delle aggressioni

Reggio Calabria per futili motivi, un cellulare conteso, poi la violenza. È degenerata in un'aggressione brutale una discussione tra una donna e il suo compagno, avvenuta in piena strada nel capoluogo calabrese, la sera del 23 marzo scorso. Lui pretendeva di controllare il telefono della fidanzata, accecato dalla gelosia; al suo rifiuto, ha reagito con un gesto tanto improvviso quanto grave: un calcio sferrato con forza alla testa, che ha provocato alla donna una ferita significativa. La vittima, nonostante lo shock, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri il giorno seguente, raccontando quanto accaduto e rompendo così un silenzio durato mesi. La denuncia ha dato il via a un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che ha fatto emergere un quadro ben più ampio di violenze e sopraffazioni, perpetrate nel tempo dal compagno.

