Reggio Calabria aggredisce la compagna e le dà un calcio alla testa | pretendeva di controllarle il telefono

Reggio Calabria, la sera del 23 marzo scorso. Lui pretendeva di controllare il telefono della fidanzata, accecato dalla gelosia; al suo rifiuto, ha reagito con un gesto tanto improvviso quanto grave: un calcio sferrato con forza alla testa, che ha provocato alla donna una ferita significativa. La vittima, nonostante lo shock, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri il giorno seguente, raccontando quanto accaduto e rompendo così un silenzio durato mesi. La denuncia ha dato il via a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giuseppe Lombardo, che ha fatto emergere un quadro ben più ampio di violenze e sopraffazioni, perpetrate nel tempo dal compagno. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, aggredisce la compagna e le dà un calcio alla testa: pretendeva di controllarle il telefono Una lite scoppiata per futili motivi, un cellulare conteso, poi la violenza. È degenerata in un’aggressione brutale una discussione tra una donna e il suo compagno, avvenuta in piena strada a, la sera del 23 marzo scorso. Luidi controllare ildella fidanzata, accecato dgelosia; al suo rifiuto, ha reagito con un gesto tanto improvviso quanto grave: unsferrato con forza, che ha provocatodonna una ferita significativa. La vittima, nonostante lo shock, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri il giorno seguente, raccontando quanto accaduto e rompendo così un silenzio durato mesi. La denuncia ha dato il via a un’indagine coordinata dProcura della Repubblica didiretta dal Procuratore Giuseppe Lombardo, che ha fatto emergere un quadro ben più ampio di violenze e sopraffazioni, perpetrate nel tempo dal compagno. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Sorpreso con un bisturi nei pressi della casa dell'ex compagna, uomo arrestato a Reggio Calabria - Un uomo è stato arrestato a Pellaro per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, trovato con un bisturi. 🔗notizie.virgilio.it

Scandone Avellino, dietrofront sull'orario del match contro Viola Reggio Calabria - La Scandone Avellino comunica che la gara contro la Viola Reggio Calabria, valida per l’ultimo turno dei play In Gold del campionato di serie B Interregionale che era stata anticipata alle ore 16:30, ritorna, come da calendario, alle ore 18 di domenica 27 aprile, dal momento che la palla a due su... 🔗avellinotoday.it

Reggio Calabria accoglie la Star Legend: il superyacht fa il suo debutto sullo Stretto - È appena arrivata al porto di Reggio Calabria e vi sosterà fino a sera la Star Legend, lussuoso superyacht della compagnia americana Windstar Cruises, protagonista della suggestiva President’s Mystery Cruise. L’arrivo della nave segna un momento storico per la città, destinata a diventare tappa... 🔗reggiotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Reggio Calabria, calci alla compagna in strada per gelosia: scatta il braccialetto elettronico; Reggio Calabria, aggredisce la compagna per gelosia: scatta il braccialetto elettronico; Reggio Calabria, aggredisce brutalmente la fidanzata per controllare il suo telefono; VIDEO| Aggressione per un cellulare: colpisce la compagna con un calcio alla testa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggredisce la compagna, calci alla testa in strada - Ha aggredito per strada la compagna sferrandole un calcio alla testa. Per questo un uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronic ... 🔗msn.com

Aggredisce la compagna per gelosia, per lui scatta il braccialetto elettronico - Una discussione dai toni violenti, avvenuta in pubblico tra una donna e il suo compagno, una lite causata dalla gelosia dell'uomo, che a tutti i costi voleva controllare il telefono cellulare della ... 🔗rainews.it

“Dammi il cellulare!” e poi il calcio alla testa: aggredisce compagna per gelosia, video lo incastra - A Reggio Calabria un uomo è stato sottoposto al braccialetto elettronico dopo aver aggredito la compagna con un violento calcio alla testa sferrato in ... 🔗fanpage.it