Reggiana vince il derby mister Dionigi | Vittoria super meritata ma è già tempo di pensare a domenica

Vittoria meritatissima: massimo rispetto per il Modena e per il lavoro di mister Mandelli che è un amico, ma oggi vedo davvero tanti meriti da parte dei miei ragazzi”. Davide Dionigi è alla seconda Vittoria di fila. Un successo che era vitale per alimentare le speranze salvezza, ora in aumento. “A Modena ho fatto le giovanili, ho tanti amici, il derby è sempre particolare. Sognavo di dare una gioia così grande ai nostri tifosi”. All’intervallo la Reggiana era sotto per 2-1, anche se in maniera immeritata e quasi incomprensibile. “Nella pausa ho detto ai ragazzi di continuare a macinare gioco, perché non meritavamo di certo di stare sotto nel risultato. In quei momenti è facile farsi prendere dalla paura e lanciare palloni a caso, invece siamo rientrati nel secondo tempo col piglio giusto”. 🔗 Sport.quotidiano.net - Reggiana vince il derby, mister Dionigi: "Vittoria super meritata, ma è già tempo di pensare a domenica" Reggio Emilia, 1 maggio 2025 – “Unameritatissima: massimo rispetto per il Modena e per il lavoro diMandelli che è un amico, ma oggi vedo davvero tanti meriti da parte dei miei ragazzi”. Davideè alla secondadi fila. Un successo che era vitale per alimentare le speranze salvezza, ora in aumento. “A Modena ho fatto le giovanili, ho tanti amici, ilè sempre particolare. Sognavo di dare una gioia così grande ai nostri tifosi”. All’intervallo laera sotto per 2-1, anche se in maniera ime quasi incomprensibile. “Nella pausa ho detto ai ragazzi di continuare a macinare gioco, perché non meritavamo di certo di stare sotto nel risultato. In quei momenti è facile farsi prendere dalla paura e lanciare palloni a caso, invece siamo rientrati nel secondocol piglio giusto”. 🔗 Sport.quotidiano.net

