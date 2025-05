Reggiana in emergenza | sfida al Modena con determinazione e umiltà

emergenza da più di due settimane e non ci sono buone notizie perché non recuperiamo nessuno degli infortunati. Tutto questo però dev'essere uno stimolo ad andare oltre, deve diventare la nostra forza: affronteremo il Modena con grande umiltà, ma con la cattiveria giusta per continuare ad inseguire il nostro sogno".La prima ricetta della 'cura Dionigi' è stata togliere qualsiasi tipo di alibi al gruppo e il tecnico, pur nelle immense difficoltà in cui è costretto a navigare, sta proseguendo su questa rotta. La tattica, il curriculum e le 'teorie' passano tutte in secondo piano quando servono concretezza e unione d'intenti.Mister, il bollettino medico non regala nessun sorriso, ma il successo sul Cittadella vi ha dato forza e autostima."Sì, oltre che per la classifica anche per il nostro lavoro, perché altrimenti diventa difficile spiegare di aver fatto buone prestazioni se poi non arrivano i risultati.

Derby Modena-Reggiana: Sfida Storica per il Doppio Successo in Campionato - Se non abbiamo sbagliato i conti, quello di giovedì sarà l’edizione numero settantadue del derby tra Modena e Reggiana in campionato, comprendendo anche le tre gare giocate in serie D quando i granata giocavano come Reggio Audace e pure quel match del 2017 che fu poi cancellato dagli annali in quanto i canarini, per le note vicende del fallimento, furono estromessi dal campionato. Una storia cominciata oltre un secolo fa, con il primo scontro datato 24 ottobre 1920, quando erano ancora lontani i campionati a girone unico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Modena in emergenza: sfida a Bari con l'infermeria piena e difesa da reinventare - Il tempo non è stato galantuomo. A nulla è servito il turno di campionato non giocato a Pasquetta, l’infermeria canarina non si è svuotata. Dellavalle (le cui condizioni ora sono un vero mistero), Gliozzi e Caldara resteranno a casa e proveranno ad esserci nel derby con la Reggiana, a loro si aggiunge Battistella e per lui la stagione è già finita. Magnino deve ancora scontare il turno di squalifica e allora è vero e proprio rebus per il ruolo di centrale difensivo nel tridente con Zaro e Cauz. 🔗ilrestodelcarlino.it

Emergenza infortuni: la Reggiana affronta il Modena con la 'cura Dionigi' - "Siamo in emergenza da più di due settimane e non ci sono buone notizie perché non recuperiamo nessuno degli infortunati. Tutto questo però dev’essere uno stimolo ad andare oltre, deve diventare la nostra forza: affronteremo il Modena con grande umiltà, ma con la cattiveria giusta per continuare ad inseguire il nostro sogno". La prima ricetta della ‘cura Dionigi’ è stata togliere qualsiasi tipo di alibi al gruppo e il tecnico, pur nelle immense difficoltà in cui è costretto a navigare, sta proseguendo su questa rotta. 🔗ilrestodelcarlino.it

