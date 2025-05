Reggiana Boxe ' Gino Bondavalli' trionfa nella Classifica di Merito 2024

Reggiana Boxe 'Gino Bondavalli' è la miglior società d'Italia nella Classifica di Merito Generale 2024 stilata dalla Federazione Pugilistica Italiana. Un trionfo che consacra il lavoro meticoloso portato avanti dentro e fuori dal ring alla Olmedo Boxing Arena di via Flavio Gioia, la palestra sorta tra le mura dell'ex mangimificio Caffarri e già diventata punto di riferimento nazionale.A parlare sono i numeri. Primo posto assoluto nella Classifica generale, prima anche per partecipazione a manifestazioni ufficiali di pugilato olimpico e professionistico, settima a livello nazionale per attività amatoriale. Nel 2024, i tesserati sono saliti a 592. Le donne sono 69, gli agonisti 77. Sono 49 gli under 13, e ben 185 gli under 18, tra cui 26 ragazze. I pugili nati all'estero sono 106, provenienti da ben 34 paesi diversi: Albania, Argentina, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Ciad, Cina, Colombia, Costa d'Avorio, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Egitto, Francia, Georgia, Giordania, Grecia, Guinea, Israele, Kosovo, Mali, Marocco, Moldavia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Romania, Senegal, Siria, Togo, Tunisia, Ucraina, Uruguay e Venezuela.

Gladiator Boxing Night: Successo per Reggiana Boxe Olmedo con Otto Vittorie - Dieci match, otto vittorie, un pareggio e una sconfitta di misura. La "Gladiator Boxing Night" ha portato a casa un bilancio nettamente positivo per la Reggiana Boxe Olmedo, protagonista al PalaEnza di Sant'Ilario con una squadra giovane, affiatata e sempre più al femminile. Sul quadrato si sono alternati pugili esperti e volti nuovi. Ha aperto la serata Anastasia Cresci, al suo secondo match appena tre settimane dopo il debutto: per lei serata di gloria.

Anna Mazzieri: talento emergente della Reggiana Boxe conquista l'argento con la Nazionale Under 17 - Dietro un viso fresco da quindicenne e i modi molto gentili, si nasconde un destro da kappao per l'ennesimo gioiello giovanile della Reggiana Boxe. Stavolta non in ambito maschile ma è il gentil sesso a essere protagonista. La giovane Anna Mazzieri in soli tre anni ha già dimostrato di che pasta è fatta, bruciando le tappe e arrivando a cogliere la medaglia d'argento con la Nazionale Under 17, categoria 70 Kg, al torneo Round Robin dello scorso marzo.

