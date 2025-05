Referendum le storie dei lavoratori a 10 anni dal Jobs Act | Ha spezzato il principio di uguaglianza

Referendum rappresentano la nostra lotta non solo per cambiare leggi sbagliate, ma ridare un futuro a questo paese. Dopo il Jobs Act è aumentata la precarietà, sono aumentati i part time e i contratti a termine. Si è affermata la logica della mercificazione del lavoro: invece del diritto, di fronte ad un licenziamento ingiusto, di essere reintegrato puoi essere liquidato con un po' di soldi". A rivendicarlo è stato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in occasione del dibattito pubblico 'Precarietà e bassi salari. Rapporto sul lavoro in Italia', a dieci anni dal Jobs Act a Roma, promosso da Cgil Nazionale e Fondazione Giuseppe Di Vittorio."Ripristinare l'articolo 18, che disciplina la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, modificato dal Jobs Act, significa dire al mondo imprenditoriale che la competizione non va fatta su diritti e salario, ma va giocata su qualità del lavoro, sull'intelligenza delle persone e sugli investimenti", ha continuato Landini.

