Referendum la domanda per il voto da fuori sede è possibile fino al 4 maggio | ecco come fare

fuori sede – studenti o persone che si trovino lontano dalla propria provincia per motivi di lavoro o cura per almeno tre mesi – hanno tempo fino al 4 maggio per richiedere di poter votare ai prossimi Referendum dell’8 e 9 giugno. Il governo ha approvato la seconda sperimentazione, dopo quella riservata agli studenti per le ultime elezioni Europee e ha autorizzato le procedure per consentire il voto anche a chi non si trova nel suo luogo di residenza.Per esercitare il diritto di voto, gli elettori fuori sede dovranno fare domanda al comune di temporaneo domicilio, utilizzando un modulo scaricabile dal portale del Ministero dell’Interno. La domanda può essere presentata di persona, da persona delegata, o anche in via telematica e si deve allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia della tessera elettorale personale e copia di certificazione o documentazione attestante il motivo per cui l’elettore è temporaneamente domiciliato altrove rispetto al comune di residenza (ragioni mediche, di studio o lavoro). 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la domanda per il voto da fuori sede è possibile fino al 4 maggio: ecco come fare – studenti o persone che si trovino lontano dalla propria provincia per motivi di lavoro o cura per almeno tre mesi – hanno tempoal 4per richiedere di poter votare ai prossimidell’8 e 9 giugno. Il governo ha approvato la seconda sperimentazione, dopo quella riservata agli studenti per le ultime elezioni Europee e ha autorizzato le procedure per consentire ilanche a chi non si trova nel suo luogo di residenza.Per esercitare il diritto di, gli elettoridovrannoal comune di temporaneo domicilio, utilizzando un modulo scaricabile dal portale del Ministero dell’Interno. Lapuò essere presentata di persona, da persona delegata, o anche in via telematica e si deve allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, copia della tessera elettorale personale e copia di certificazione o documentazione attestante il motivo per cui l’elettore è temporaneamente domiciliato altrove rispetto al comune di residenza (ragioni mediche, di studio o lavoro). 🔗 Ilfattoquotidiano.it

