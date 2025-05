Referendum aperto form online per reclutamento scrutatori

Referendum dell'8 e 9 giugno, Firenze è stata individuata come sede dell'ufficio decentrato per la circoscrizione estero, per le attività di spoglio e scrutinio dei voti per corrispondenza provenienti dai cittadini italiani residenti all'estero. Ciò comporta la necessità di reperire circa 1200 scrutatori e 300 presidenti di seggio per i seggi della circoscrizione Estero assegnati a Firenze, aggiuntivi rispetto ai consueti presidenti e scrutatori nominati per i seggi territoriali. I cittadini e le cittadine residenti nella nostra città, iscrittie o non iscrittie all'alboi dei presidenti o scrutatori di seggio, sono pertanto invitati a comunicare la propria disponibilità a svolgere l'incarico. I cittadini residenti nei comuni della città metropolitana possono, anche loro, presentare domanda per le attività di spoglio dei voti degli italiani all'estero, purché non siano iscritti negli appositi albi dei presidenti o scrutatori tenuti dal proprio comune.

Referendum, aperto form online per reclutamento scrutatori - Quando: convocazione in orario mattutino del lunedì 9 giugno, giorno di scrutinio, per il compimento delle operazioni preliminari. Dalle ore 15:00 del lunedì inizio delle operazioni di scrutinio, ... 🔗lanazione.it