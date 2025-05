Referendum 2025 | per cosa si vota l’8 e il 9 giugno

vota l’8 e 9 giugno, dicendo sì o no a cinque Referendum abrogativi, promossi da sindacati (Cgil in primis) e movimenti civici. La tornata referendaria coincide con il secondo turno delle elezioni amministrative in diversi comuni e regioniReferendum 2025: i cinque quesiti referendari dell’8 e 9 giugnoSono cinque i quesiti referendari per l’appuntamento di giugno. Quattro riguardano tematiche legate al lavoro e il quinto invece il diritto di cittadinanza degli stranieri extra Unione Europea1. Reintegro in caso di licenziamento illegittimoIl primo quesito mira a ripristinare la tutela per i lavoratori licenziati senza giusta causa, abolita dal Jobs Act nel 2015. In caso di esito positivo, il giudice potrebbe ordinare il reintegro nel posto di lavoro, non solo il risarcimento economico. 🔗 Panorama.it - Referendum 2025: per cosa si vota l’8 e il 9 giugno Lavoro e cittadinanza. Su questo sil’8 e 9, dicendo sì o no a cinqueabrogativi, promossi da sindacati (Cgil in primis) e movimenti civici. La tornata referendaria coincide con il secondo turno delle elezioni amministrative in diversi comuni e regioni: i cinque quesiti referendari dell’8 e 9Sono cinque i quesiti referendari per l’appuntamento di. Quattro riguardano tematiche legate al lavoro e il quinto invece il diritto di cittadinanza degli stranieri extra Unione Europea1. Reintegro in caso di licenziamento illegittimoIl primo quesito mira a ripristinare la tutela per i lavoratori licenziati senza giusta causa, abolita dal Jobs Act nel 2015. In caso di esito positivo, il giudice potrebbe ordinare il reintegro nel posto di lavoro, non solo il risarcimento economico. 🔗 Panorama.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum 2025, per cosa e come si vota l'8 e il 9 giugno - Quesiti, date e modalità di voto anche per i fuorisede. Tutto quello che c'è da sapere sulle prossime consultazioni 🔗wired.it

Elezioni, scelte le date per le Comunali e i referendum: quando e per cosa si vota nel 2025 - Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto "decreto elezioni", procedendo ad individuare nel 25 e nel 26 maggio i giorni per le elezioni comunali e nell'8 e 9 giugno quelli degli eventuali ballottaggi e del voto ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza L'articolo Elezioni, scelte le date per le Comunali e i referendum: quando e per cosa si vota nel 2025 proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Referendum cittadinanza, per cosa si vota l'8 e il 9 giugno 2025 - Gli italiani dovranno decidere se modificare o meno la legge sui requisiti per presentare richiesta. Tutte le informazioni 🔗wired.it

Approfondimenti da altre fonti

Referendum 8-9 giugno 2025; Referendum 2025: per cosa si vota l’8 e il 9 giugno; Per cosa e come si vota nei referendum dell'8 e 9 giugno 2025; Elezioni e referundum 2025: per cosa si vota e quando si vota. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum 2025: per cosa si vota l’8 e il 9 giugno - Lavoro, sicurezza, cittadinanza. Ecco i 5 quesiti referendari e le modalità di voto, anche per studenti e lavoratori fuori sede ... 🔗panorama.it

Referendum 2025, per cosa si vota - L'Italia torna al voto. Ad attendere gli elettori i prossimi 8 e 9 giugno sono cinque referendum abrogativi su cui i cittadini esprimeranno il loro parere quest'estate. Indette condecreti del presiden ... 🔗elle.com

Referendum 2025: quando e per cosa si vota - (ASI) - I prossimi 8 e 9 giugno gli italiani sono chiamati a esprimere il loro parere su cinque referendum abrogativi, in materia di disciplina del lavoro e di cittadinanza. I seggi saranno aperti a p ... 🔗agenziastampaitalia.it