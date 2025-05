Reel di prova di Instagram l’ennesimo tool che forse funziona forse no

Reel di prova di Instagram, l'ennesimo tool (che forse funziona, forse no) Un meccanismo chiaro e semplice che può portare a risultati del tutto inaspettati, ma solo se usato nel modo giusto

Cosa sta succedendo ai reel di Instagram: l'algoritmo di Meta spinge sui contenuti sensibili - È capitato a moltissimi in questi giorni di scorrere la sezione "Reel" su Instagram e trovare contenuti violenti, sensibili e molto spesso senza censura. E tantissimi utenti si sono chiesti il perché di questa novità: il social di Mark Zuckerberg, gestito dalla piattaforma Meta, è sempre stato attento in merito a contenuti sensibili e trigger warning. Le scuse arrivano in maniera ufficiale nelle scorse ore, ma c'è un elemento da tenere in considerazione, molto importante.

Da Instagram potrebbero sparire i reel. L'ipotesi di un'altra app che stuzzica Meta: «Ora è troppo caotica» - In principio furono le foto, rigorosamente quadrate. Poi i video, i cambi nella dimensione degli scatti, le storie e, da qualche anno, i reel. Instagram ospita una miriade di formati diversi di contenuti. Ma presto potrebbe tornare parzialmente sui suoi passi e rimuovere la sezione reel, per farne un'applicazione separata che completa direttamente con TikTok. A diffondere l'indiscrezione è la testata online statunitense The Information, citando una discussione che il responsabile di Instagram Adam Mosseri avrebbe avuto con alcuni dirigenti della sezione di Meta dedicata alla popolare ...

Instagram lancia Blend, una nuova funzionalità per condividere i Reel con gli amici - Instagram ha appena annunciato Blend, una nuova funzione per condividere Reel con gli amici: ecco come attivarla e come funziona.

Instagram lancia i Reel di prova per testare un contenuto prima della pubblicazione - Le principali applicazioni social sono in un periodo di grandi cambiamenti, o meglio di introduzioni innovative. Dopo WhatsApp che sembra essere pronta a nuovi aggiornamenti, è la volta di ...

Instagram: ora i Reel sono scaricabili come TikTok - Instagram introduce finalmente una funzione che permette di scaricare i reel direttamente dall'app. Fino a oggi, gli utenti erano costretti a utilizzare app esterne oppure registrare lo schermo ...