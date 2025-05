Recupero del Bayesian a giorni un vertice fissato dalla Procura

Recupero dello yacht Bayesian, il veliero realizzato dal cantiere navale Perini di Viareggio affondato per cause e circostanze ancora tutte da chiarire al largo di Porticello il 19 agosto scorso, la Procura di Termini Imerese ha fissato una riunione operativa con tutte le parti interessate alle operazioni che si terrà nella sede della Capitaneria di porto di Porticello, il prossimo 7 maggio alle 10. L’incontro è finalizzato a far sì che tutte le attività finalizzate all’emersione della barca siano compiute in sicurezza, evitando rischi di inquinamento e garantendo l’integrità del relitto. Una volta che il Bayesian sarà messo in sicurezza sulla banchina, bisognerà concordare con tutte le parti sulle ulteriori attività di verifica.L’avviso del Recupero è stato notificato agli indagati, alle parte offese e ai difensori che potranno di nominare consulenti tecnici, avendo il diritto di assistere alle operazioni e di partecipare agli accertamenti. 🔗 Lanazione.it - Recupero del Bayesian, a giorni un vertice fissato dalla Procura In vista dell’imminentedello yacht, il veliero realizzato dal cantiere navale Perini di Viareggio affondato per cause e circostanze ancora tutte da chiarire al largo di Porticello il 19 agosto scorso, ladi Termini Imerese hauna riunione operativa con tutte le parti interessate alle operazioni che si terrà nella sede della Capitaneria di porto di Porticello, il prossimo 7 maggio alle 10. L’incontro è finalizzato a far sì che tutte le attività finalizzate all’emersione della barca siano compiute in sicurezza, evitando rischi di inquinamento e garantendo l’integrità del relitto. Una volta che ilsarà messo in sicurezza sulla banchina, bisognerà concordare con tutte le parti sulle ulteriori attività di verifica.L’avviso delè stato notificato agli indagati, alle parte offese e ai difensori che potranno di nominare consulenti tecnici, avendo il diritto di assistere alle operazioni e di partecipare agli accertamenti. 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Recupero del Bayesian, fissata la data: il relitto sarà tirato fuori dal mare in almeno tre settimane - Inizieranno il prossimo 20 aprile e dureranno almeno fino al 10 maggio le operazioni di recupero del veliero Bayesian, affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno a Porticello durante una tempesta. Il veliero sarà recuperato senza l'albero da 75 metri che verrà tagliato prima di iniziare i... 🔗palermotoday.it

ll recupero del relitto e gli ultimi misteri: cosa non torna ancora sull'affondamento del Bayesian - A fine aprile inizieranno le operazioni di recupero del Bayesian dove sono morte sette persone: molto fosche e nebulose le cause che hanno portato all'affondamento del veliero con le indagini ancora in pieno svolgimento 🔗ilgiornale.it

Naufragio Bayesian, c'è la data del recupero del veliero affondato: il piano per riportarlo a galla - Il recupero per riportare a galla il veliero Bayesian durerà dal 20 aprile al 10 maggio e servirà per chiarire le cause del naufragio 🔗notizie.virgilio.it

Approfondimenti da altre fonti

Recupero del Bayesian, a giorni un vertice fissato dalla Procura; Naufragio S/Y Bayesian, inizio operazioni di recupero; Pronta la maxi-operazione per recuperare il Bayesian. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Recupero del Bayesian, a giorni un vertice fissato dalla Procura - In vista dell’imminente recupero dello yacht Bayesian, il veliero realizzato dal cantiere navale Perini di Viareggio affondato per cause ... 🔗lanazione.it

Recupero relitto del Bayesian inizierà nei primi giorni maggio - Milano, 30 apr. (askanews) – Nei primi giorni di maggio inizieranno le operazioni di recupero del relitto dello yacht a vela Bayesian, naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello ... 🔗askanews.it

Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bayesian, slitta al 3 maggio inizio operazioni recupero dello yacht naufragato a Palermo ... 🔗tg24.sky.it