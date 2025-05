Recanatese | Ultima Sfida di Campionato Contro Termoli Spazio ai Protagonisti Nascosti

Ultima gara di Campionato Contro il Termoli. "Sappiamo che per loro è determinante, ma credo sia giusto, da parte nostra, dare Spazio a coloro che sono stati maggiormente dietro le quinte, lavorando sodo e soprattutto consentendoci di mantenere un livello sempre molto alto negli allenamenti quotidiani. Sono aspetti questi forse meno appariscenti, ma, assicuro, sono fondamentali".Cianni, domenica scorsa, al triplice fischio ed alla conferma del risultato di Sora, un enorme sospiro di sollievo. "Assolutamente sì. È stata una stagione particolare, complessa, difficile e nella quale abbiamo avuto un'infinità di sventure, una dietro l'altra.

