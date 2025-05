Rebus futuro Conte anticipato incontro con De Laurentiis | i dettagli

futuro di Conte è un Rebus: anticipato il summit con Aurelio De Laurentiis, ecco quando si vedrannoIl Napoli è ad un passo dall’impresa sportiva. In realtà mancano altri quattro passi, come ha sottolineato Antonio Conte dopo la vittoria contro il Torino, valsa il sorpasso in classifica sull’Inter. Il destino degli azzurri ora è nelle loro mani. Si è praticamente ribaltata la situazione di svantaggio del pre-Pasqua.Un’occasione unica da sfruttare, per non avere rimpianti. E quando si parla di rimpianti, viene subito in mente la cessione di Kvaratskhelia a gennaio, il quale ha provocato una frizione nell’ambiente azzurro. Oltretutto, non è stato rimpiazzato a dovere. Questo ha chiaramente provocato disappunto nel tecnico partenopeo, che ha più volte citato quel trasferimento nelle sue conferenze stampa o in tv. 🔗 Spazionapoli.it - Rebus futuro Conte, anticipato incontro con De Laurentiis: i dettagli Nonostante altri due anni di contratto, ildiè unil summit con Aurelio De, ecco quando si vedrannoIl Napoli è ad un passo dall’impresa sportiva. In realtà mancano altri quattro passi, come ha sottolineato Antoniodopo la vittoria contro il Torino, valsa il sorpasso in classifica sull’Inter. Il destino degli azzurri ora è nelle loro mani. Si è praticamente ribaltata la situazione di svantaggio del pre-Pasqua.Un’occasione unica da sfruttare, per non avere rimpianti. E quando si parla di rimpianti, viene subito in mente la cessione di Kvaratskhelia a gennaio, il quale ha provocato una frizione nell’ambiente azzurro. Oltretutto, non è stato rimpiazzato a dovere. Questo ha chiaramente provocato disappunto nel tecnico partenopeo, che ha più volte citato quel trasferimento nelle sue conferenze stampa o in tv. 🔗 Spazionapoli.it

