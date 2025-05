Rebus Ancelotti parte l’effetto domino | c’entra anche un altro allenatore italiano

anche emozionante di quello dei calciatori a cui siamo stati sempre abituati. Solo in Italia cambieranno – o potrebbero cambiare – parecchi club di prestigio, dalla Roma al Milan e la Juventus (più probabili), dall’Atalanta al Napoli. Senza escludere clamorosi ribaltoni per Lazio e Fiorentina. Tutti sotto esame o in bilico, non è detto che si attiverà il domino ma le possibilità sono alte.Carlo Ancelotti (LaPresse) – calciomercato.itanche all’estero però non si scherza. La big di Premier League in realtà non dovrebbero far registrare particolari stravolgimenti, al netto di clamorosi addii come quello di Guardiola – su cui però ad ora non ci sono avvisaglie – e Amorim. 🔗 Calciomercato.it - Rebus Ancelotti, parte l’effetto domino: c’entra anche un altro allenatore italiano Il futuro di ‘Carletto’ continua a tenere banco al Real Madrid e condizionerà tante altre panchine: si libera con la clausolaÈ pronta l’ennesima girandola di allenatori nell’estate che sta per cominciare. Negli ultimi anni capita sempre più spesso che il mercato delle panchine sia più importante eemozionante di quello dei calciatori a cui siamo stati sempre abituati. Solo in Italia cambieranno – o potrebbero cambiare – parecchi club di prestigio, dalla Roma al Milan e la Juventus (più probabili), dall’Atalanta al Napoli. Senza escludere clamorosi ribaltoni per Lazio e Fiorentina. Tutti sotto esame o in bilico, non è detto che si attiverà ilma le possibilità sono alte.Carlo(LaPresse) – calciomercato.itall’estero però non si scherza. La big di Premier League in realtà non dovrebbero far registrare particolari stravolgimenti, al netto di clamorosi addii come quello di Guardiola – su cui però ad ora non ci sono avvisaglie – e Amorim. 🔗 Calciomercato.it

Ne parlano su altre fonti

Champions League, Ancelotti: «Rimasta solo l’Inter? Mi spiace per le altre italiane; la crisi del Milan parte da lontano, ecco da dove» - Champions League, le parole di Ancelotti sull’eliminazione delle italiane: «Mi spiace molto, in particolare per il Milan che ci aveva anche battuto» Carlo Ancelotti ha parlato a Dribbling della eliminazione delle italiane in Champions League, dove è rimasta solo l’Inter a rappresentare la Serie A. Di seguito le sue parole, anche sulle difficoltà del Milan. […] 🔗calcionews24.com

Milan, guida alla rinascita: parte uno. Un nuovo DS e il rebus rinnovi - Il Milan pensa già alla prossima stagione. Inizia la rinascita rossonera e i temi centrali sono due: il nuovo DS e il rebus rinnovi 🔗pianetamilan.it

Zuppi, rebus Primo Maggio: parte il tam tam sul ritorno a Bologna - Bologna, 29 aprile 2025 – Un giorno incontra il presidente ucraino Zelensky a Roma dopo il funerale del Papa, il giorno successivo celebra due messe sotto le Torri, facendo tappa anche in una parrocchia di campagna. Matteo Zuppi è così. Presidente della Cei e “don Matteo”. Cardinal Matteo Maria Zuppi, at the Mass presided over by the Cardinal Vicar of the Diocese of Rome, Baldassarre Reina, in memory of Pope Francis,. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Rebus Ancelotti, parte l’effetto domino: c’entra anche un altro allenatore italiano. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rebus allenatore, questa volta non si può sbagliare: il sogno Conte, la suggestione Ancelotti e le opzioni Italiano e Allegri - Rebus allenatore, questa volta non si può sbagliare: il sogno Conte, la suggestione Ancelotti e le opzioni Italiano e Allegri Nel cuore dei tifosi rossoneri, certe storie non finiscono mai davvero. Ca ... 🔗informazione.it