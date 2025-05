Realizza kartodromo in area protetta denunciato

Realizzato una pista di go-kart in un sito di interesse comunitario: per questo i carabinieri della stazione di Licola, insieme a quelli del nucleo forestale di Pozzuoli, hanno denunciato un 64enne puteolano già noto alle forze dell’ordine.Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo aveva Realizzato senza autorizzazione la pista con relativo parcheggio in una area che ricade nel parco regionale dei Campi Flegrei, inserito nell’elenco di zone tutelate dal protocollo europeo “Rete Natura 2000”. La pista è stata sequestrata, il 64enne dovrà rispondere di diversi reati ambientali.L'articolo Realizza kartodromo in area protetta, denunciato proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Realizza kartodromo in area protetta, denunciato Tempo di lettura: < 1 minutoAvevato una pista di go-kart in un sito di interesse comunitario: per questo i carabinieri della stazione di Licola, insieme a quelli del nucleo forestale di Pozzuoli, hannoun 64enne puteolano già noto alle forze dell’ordine.Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo avevato senza autorizzazione la pista con relativo parcheggio in unache ricade nel parco regionale dei Campi Flegrei, inserito nell’elenco di zone tutelate dal protocollo europeo “Rete Natura 2000”. La pista è stata sequestrata, il 64enne dovrà rispondere di diversi reati ambientali.L'articoloinproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

Cosa riportano altre fonti

Aprono un kartodromo nell'area protetta dei Campi Flegrei - I carabinieri della stazione di Licola, insieme a quelli del nucleo forestale di Pozzuoli, hanno denunciato un 64enne puteolano già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo avrebbe realizzato senza autorizzazione una pista di go kart con relativo parcheggio, in... 🔗napolitoday.it

Parco regionale dei Castelli Romani. Sversamento illecito di rifiuti all’interno dell’area protetta. Arrivano le fototrappole - Cronache Cittadine (Luciana Vinci) – ARRIVANO le fototrappole. Si comincia con 50 fototrappole collocate nei siti naturali maggiormente colpiti dall’abbandono dei rifiuti. L'articolo Parco regionale dei Castelli Romani. Sversamento illecito di rifiuti all’interno dell’area protetta. Arrivano le fototrappole sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Discarica abusiva in un’area protetta. Anche rifiuti pericolosi vicino all’Arno e al lago, 3 denunce - Pontedera, 11 febbraio 2025 – Una discarica abusiva di rifiuti di ogni genere, anche pericolosi, in un’area soggetta a vincoli ambientali e idrogeologici a causa della vicinanza del fiume Arno e di un laghetto. E’ stata scoperta, al termine di accurate indagini, dagli agenti del gruppo sicurezza urbana della polizia locale dell’Unione Valdera. L’operazione è stata condotta con il supporto di personale Arpat della Regione Toscana, dell’Asl (sia del settore igiene pubblica che della tutela animali, in quanto all’interno dell’area erano presenti esemplari di pollame), nonché di tecnici comunali ... 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Realizza kartodromo in area protetta, denunciato; Aprono un kartodromo nell'area protetta dei Campi Flegrei; Ex-pista Go-Kart, il comitato dice NO alle speculazioni; Gerenza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Realizza kartodromo in area protetta, denunciato - Aveva realizzato una pista di go-kart in un sito di interesse comunitario: per questo i carabinieri della stazione di Licola, insieme a quelli del nucleo forestale di Pozzuoli, hanno denunciato un 64e ... 🔗ansa.it

Sequestrata pista di go kart abusiva a Licola, costruita nel parco regionale dei Campi Flegrei - I carabinieri hanno sequestrato una pista di go kart a Licola, nel Napoletano; da accertamenti è risultata priva di autorizzazioni, denunciato un 64enne ... 🔗fanpage.it

Denunciato un puteolano per la costruzione abusiva di una pista di go-kart nel parco regionale dei campi flegrei - A Pozzuoli, i carabinieri della stazione di Licola e il nucleo forestale di Pozzuoli hanno sequestrato una pista di go-kart abusiva nel parco regionale dei Campi Flegrei, denunciando un 64enne per vio ... 🔗gaeta.it