Real Madrid finale di stagione sfortunato A Camavinga Rudiger e Mendy si aggiunge anche Alaba Ecco quando rientra

Real Madrid, finale di stagione sfortunato. A Camavinga, Rudiger e Mendy si aggiunge anche Alaba. Ecco quando rientra Dopo l'eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale dall'Arsenal e la sconfitta in finale di Copa del Rey dal Barcellona, deve affrontare il distacco di quattro punti dai blaugrana nella Liga, il Real Madrid, anche senza .

Real Madrid, Ancelotti: «Finale di stagione? Il calendario è davvero troppo esigente. Credo che le istituzioni debbano intervenire per gestirlo meglio. Nico Paz? Vedremo a campionato concluso…» - L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in occasione del Premio Maestrelli della stagione alla guida dei blancos. Le parole All’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti è stato assegnato il trofeo Maestrelli International. Il tecnico dei blancos, in collegamento da Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento. A seguire le sue parole. LE […] 🔗calcionews24.com

Manchester City Real Madrid, finale clamoroso: le merengues rimontano in pochi minuti lo svantaggio: Diaz e Bellingham firmano la vittoria – VIDEO - Manchester City Real Madrid: le Merengues vincono con una clamorosa rimonta negli ultimi minuti: decisivi Diaz e Bellingham – VIDEO Finale clamoroso in Manchester City Real Madrid, il big match dei playoff di Champions League che sa di finale anticipata. Dopo il 2-1 di Haaland, dal dischetto all’80’ le Merengues confermano il loro DNA di […] 🔗calcionews24.com

AC Milan ha battuto l’Inter per raggiungere la finale di Coppa Italia mentre il Real Madrid ha chiuso il divario su Barca - 2025-04-24 00:18:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’AC Milan si è assicurato il loro posto nella finale della Coppa Italia con una vittoria completa per la semifinale per 3-0 semifinali contro i rivali della città. Il pareggio era delicatamente in bilico all’1-1 in gioco, ma un tutore di Luka Jovic e un goal di Tijjani Reijnders hanno assicurato che la squadra di Sergio Conceicao ha raggiunto la finale, dove dovranno affrontare Empoli o Bologna, che hanno un vantaggio per 3-0 dalla prima lega. 🔗justcalcio.com

Il Real Madrid perde ancora i pezzi: stagione finita per due protagonisti - Il Real Madrid deve fare nuovamente i conti con gli infortunati: dopo Rudiger si fermano altri due giocatori fino alla fine del campionato. 🔗derbyderbyderby.it

Real Madrid, che guaio: Rudiger si è operato al ginocchio, la sua stagione è finita - L'ex difensore della Roma, in attesa della sanzione per la folle espulsione in Coppa del Re, rischia di saltare anche il Mondiale per Club in programma a giugno e gli impegni con la Germania: i dettag ... 🔗msn.com

Real Madrid, Rodrygo non è più incedibile - Visualizzazioni: 0 Il Real Madrid è pronto a rivoluzionare. Tra quelli che potrebbero lasciare la capitale spagnola in estate c’è anche Rodrygo, reduce da una prova deludente in finale di Copa del Rey ... 🔗calciostyle.it