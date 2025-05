Real Betis-Fiorentina Streaming Gratis | la semifinale di Conference League in Diretta Live

League ormai in archivio, a prendersi la scena in questo giovedì 1° maggio saranno sia l'Europa League sia la Conference League. Anche per quest'ultima si giocheranno i primi atti delle semifinali, che vedranno scendere in campo la Fiorentina, impegnata contro il Real Betis, in una sfida tutt'altro che semplice che si disputerà alle ore 21 al Benito Villamarin. Viola che saranno chiamati ad una prestazione importante, che potrebbe togliere qualche energia anche in vista della gara di campionato con la Roma.Il momento di Real Betis e FiorentinaIl Real Betis si presenta a questo appuntamento con alle spalle due vittorie consecutive che hanno garantito un avvicinamento tranquillo alla sfida europea. La formazione di Pellegrini ha acquisito entusiasmo anche dal punto di vista offensivo, con ben otto reti segnate proprio nelle due precedenti gare, che ne testimoniano la pericolosità.

