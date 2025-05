Re Carlo parla del tumore il messaggio ai pazienti oncologici | “Spaventoso ma può esserci luce oltre il buio”

Carlo III ha espresso il suo sostegno ai pazienti oncologici, parlando in modo esplicito per la prima volta della sua malattia e confessando che può essere un’esperienza “sconvolgente e a volte spaventosa”. Ma "i momenti più bui della malattia possono essere illuminati dalla più grande compassione", ha aggiunto. Il sovrano d'Inghilterra ha ricevuto la diagnosi a febbraio 2024. 🔗 ReIII ha espresso il suo sostegno aindo in modo esplicito per la prima volta della sua malattia e confessando che può essere un’esperienza “sconvolgente e a volte spaventosa”. Ma "i momenti più bui della malattia possono essere illuminati dalla più grande compassione", ha aggiunto. Il sovrano d'Inghilterra ha ricevuto la diagnosi a febbraio 2024. 🔗 Fanpage.it

