Re Carlo le prime parole sul cancro | È spaventoso ma dona una nuova luce

Carlo ha preso una decisione molto importante sotto l'aspetto personale. Per la prima volta da quando ha ricevuto la scioccante diagnosi tumorale, ha condiviso pubblicamente la propria esperienza con il cancro. Le sue parole sono state molto toccanti e hanno gettato luce sulla sua condizione emotiva, oltre che fisica.Il messaggio di Re CarloQuesto toccante momento è avvenuto attraverso un messaggio scritto, che Re Carlo ha deciso di diffondere in occasione di un evento a Buckingham Palace dedicato alla ricerca oncologica. Il tutto mentre accoglieva con la Regina Camilla alcune associazioni impegnate nel sostegno ai pazienti.Sappiamo che il sovrano è tornato ormai da un po' all'attività pubblica regolare, sostenendo anche degli impegni fuori dal Regno Unito, come il recente viaggio in Italia.

