LaLiga che vivrà la sua trentaquattresima giornata. Tutto ancora in bilico, sia per il titolo – con il Barcellona favorito visto il vantaggio sul Real Madrid – sia per la salvezze ed anche per la zona europea. L’ultimo posto utile per una competizione continentale sarà l’8°, che garantirà la Conference League, con ancora diverse squadre in lizza. Tra queste potrebbe essere l’ultima chiamata per il Rayo Vallecano, che affronterà il Getafe domani, venerdì 2 maggio.padroni di casa che attualmente occupano l’undicesima posizione in classifica, ma che distano solamente tre punti dall’Osasuna, con la possibilità di giocarsi ancora qualcosa di importante. Di certo il Rayo Vallecano dovrà invertire la rotta rispetto all’ultimo periodo, dove i risultati sono stati decisamente negativi. 🔗 Sololaroma.it - Rayo Vallecano-Getafe, il pronostico de LaLiga: fiducia ai padroni di casa Saranno le settimane della verità anche ini Spagna, conche vivrà la sua trentaquattresima giornata. Tutto ancora in bilico, sia per il titolo – con il Barcellona favorito visto il vantaggio sul Real Madrid – sia per la salvezze ed anche per la zona europea. L’ultimo posto utile per una competizione continentale sarà l’8°, che garantirà la Conference League, con ancora diverse squadre in lizza. Tra queste potrebbe essere l’ultima chiamata per il, che affronterà ildomani, venerdì 2 maggio.diche attualmente occupano l’undicesima posizione in classifica, ma che distano solamente tre punti dall’Osasuna, con la possibilità di giocarsi ancora qualcosa di importante. Di certo ildovrà invertire la rotta rispetto all’ultimo periodo, dove i risultati sono stati decisamente negativi. 🔗 Sololaroma.it

